Max Verstappen tevreden: ’Comfortabel in de auto’

Het verschil met Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz was minimaal. „We moesten lang wachten tussen de twee laatste runs”, refereerde Verstappen aan de crashes van Mercedes. „Dat is nooit fijn, want als je in het ritme zit wil je doorgaan. Het was een uitdagende kwalificatie. Er zijn hier niet veel bochten, maar het is makkelijk om een foutje te maken. Ik ben blij met pole, maar weet dat we zaterdag en zondag pas punten kunnen verdienen.”

Bekijk ook: Max Verstappen pakt pole en start sprintrace vooraan

Bekijk ook: Max Verstappen snelste tijdens eerste training in Oostenrijk

Gezien de snelheid in de races, normaal gesproken, van Red Bull lijkt Verstappen een uitstekende uitgangspositie te hebben om zijn voorsprong in de WK-stand te vergroten. „We hebben een goede auto. Ik hoop op een goede start en dat we clean wegkomen. Ik voel me comfortabel in de auto. Het is geweldig om de support hier te zien van de oranje-fans. Dat zorgt voor een glimlach op mijn gezicht.”

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.