Guardiola spaart spits Haaland, voetblessure nog niet genezen

08.23 uur: De Noorse topspits Erling Haaland van Manchester City is nog steeds niet volledig hersteld van een voetblessure. Dat zei trainer Pep Guardiola in aanloop naar de bekerwedstrijd van woensdag tegen Chelsea. De kans is groot dat Haaland niet speelt tegen Chelsea en ook dit weekeinde niet tegen Brentford in de Premier League.

„Het gaat beter, maar het is nog altijd niet perfect”, aldus Guardiola. „Het belangrijkste is dat het bot niet is gebroken, maar de gewrichtsbanden zijn wel wat beschadigd.”

De 22-jarige Haaland miste twee duels van City vanwege zijn voetblessure, die hij in de Champions League opliep tegen zijn oude club Borussia Dortmund (0-0). Hij viel zaterdag wel in tegen Fulham en maakte in blessuretijd uit een strafschop de winnende goal (2-1). Haaland is topscorer in de Premier League met 18 treffers.

„Als hij zich goed voelt, zal hij wel spelen in het nationale team. Ik vind het heel belangrijk dat spelers voor hun land kunnen uitkomen”, zei Guardiola. Noorwegen heeft zich niet geplaatst voor het WK voetbal en speelt later deze maand oefenwedstrijden tegen Ierland en Finland.