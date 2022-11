Para-atleet Schipper pakt werelduurrecord handbike terug

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schipper pakt werelduurrecord handbike terug

Para-atleet Geert Schipper heeft het werelduurrecord heroverd. In zijn handbike kwam hij op de baan van de Alkmaarse Velodrome tot 47 kilometer en 289 meter.

Daarmee nam de Noordhollander het record uit handen van paralympisch kampioen Jetze Plat. Die ontnam in 2019 met iets meer dan 44 kilometer op zijn beurt Schipper diens eerdere record (ruim 42 kilometer) van 2018.

Olympisch tenniskampioen Zverev plant rentree in december

11.49 uur: Alexander Zverev plant in december zijn rentree op de tennisbaan na zijn zware enkelblessure. De Duitse olympisch kampioen zal op demonstratietoernooien in Saudi-Arabië en Dubai voor het eerst in actie komen sinds zijn opgave in juni in de halve finales van Roland Garros. De voormalige nummer 2 van de wereld, inmiddels afgezakt naar plek 12, scheurde in de partij tegen Rafael Nadal drie enkelbanden.

Zverev heeft zich volgens zijn broer Mischa ingeschreven voor de Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabië (8-10 december) en de World Tennis League in Dubai ( 19-24 december). Zijn eerste echte toernooi wordt in januari de United Cup in Australië. „Hij heeft een paar wedstrijden nodig voor het nieuwe seizoen. Dus speelt hij een paar demonstratietoernooien”, aldus Zverev. „Alexander traint tot nog toe pijnvrij en hij voelt zich goed.”

Zverev wilde aanvankelijk al in september een comeback maken, maar hij kreeg een terugslag. Om die reden moest hij zich afmelden voor de US Open en de Daviscup Finals.

Arnold kan Volpato niet overtuigen voor Australië uit te komen

10.19 uur: Het is Graham Arnold niet gelukt Cristian Volpato te overtuigen mee te gaan naar het komende WK en daar voor Australië uit te komen. De 18-jarige aanvallende middenvelder van AS Roma is geboren in Sydney en zou daardoor voor een interlandcarrière bij Australië kunnen kiezen.

„Het is niet mijn beslissing, ik heb gisteren drie keer met Cristian gesproken en ook daarvoor vele malen”, aldus Arnold. „Ik heb hem gisteren min of meer verteld dat hij in de groep van 26 zat. Hij wilde erover nadenken, hij wilde praten met de mensen in zijn nabije omgeving.”

Volpato, die vorig seizoen zijn debuut maakte in de Serie A, kiest voor de Italiaanse ploeg. Hij speelde tot dusverre al meerdere interlands voor de nationale jeugdteams van dat land.

Guardiola spaart spits Haaland, voetblessure nog niet genezen

08.23 uur: De Noorse topspits Erling Haaland van Manchester City is nog steeds niet volledig hersteld van een voetblessure. Dat zei trainer Pep Guardiola in aanloop naar de bekerwedstrijd van woensdag tegen Chelsea. De kans is groot dat Haaland niet speelt tegen Chelsea en ook dit weekeinde niet tegen Brentford in de Premier League.

„Het gaat beter, maar het is nog altijd niet perfect”, aldus Guardiola. „Het belangrijkste is dat het bot niet is gebroken, maar de gewrichtsbanden zijn wel wat beschadigd.”

De 22-jarige Haaland miste twee duels van City vanwege zijn voetblessure, die hij in de Champions League opliep tegen zijn oude club Borussia Dortmund (0-0). Hij viel zaterdag wel in tegen Fulham en maakte in blessuretijd uit een strafschop de winnende goal (2-1). Haaland is topscorer in de Premier League met 18 treffers.

„Als hij zich goed voelt, zal hij wel spelen in het nationale team. Ik vind het heel belangrijk dat spelers voor hun land kunnen uitkomen”, zei Guardiola. Noorwegen heeft zich niet geplaatst voor het WK voetbal en speelt later deze maand oefenwedstrijden tegen Ierland en Finland.