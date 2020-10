Geschorste schaker baart weer opzien: na ’WC-gate’ nu valse naam

De 59-jarige Rausis werd in december vorig jaar voor zes jaar geschorst omdat hij betrapt was op valsspelen. Tijdens een toernooi in Straatsburg in de zomer van 2019 werd hij gesnapt toen hij op het toilet met zijn telefoon in de weer was. En het gebruik van een telefoon is in de schaakwereld verboden. Op zijn telefoon had hij in zijn pauze een app geopend die hulp bood bij het oplossen van schaakvraagstukken.

Met terugwerkende kracht werd hij als gevolg daarvan voor zes jaar geschorst: van juli 2019 tot juli 2025. Maar Rausis kan het spelletje niet zo lang missen, zo bleek afgelopen weekend. Tijdens een tweedaags evenement in Valka dook Rausis op onder een andere naam. Hij had het pseudoniem Isa Kasimi aangenomen om toch mee te kunnen doen.

Het prijzengeld op het toernooi was klein (140 euro voor de winnaar op zaterdag en 100 euro voor die van zondag), maar de aanwezigheid van Rausis werd wel opgemerkt. Arturs Neiksans, de enige grootmeester onder de 37 deelnemers, tekende protest aan bij de organisatie.

Navraag

„Ik heb van tevoren twee keer nagevraagd of dit toernooi meetelde voor de wereldranglijst”, aldus Rausis, die door de internationale schaakfederatie FIDE voor zes jaar voor alle officiële toernooien is geschorst. „Mij werd verteld dat dat niet zo was.” En dus meende Rausis dat hij - weliswaar onder een andere naam - gewoon kon meedoen.

Neiksans maakte echter bezwaar en drong bij de organisatie aan op diskwalificatie van Rausis. De FIDE maakte op haar beurt duidelijk dat het toernooi niet officieel was aangemeld en daardoor kon de federatie Rausis niet uit het toernooi halen. De organisatie van het toernooi bevestigde dat het toernooi inderdaad niet op tijd was aangemeld en Rausis daardoor ’legaal’ meedeed.

Onvrede

Tot onvrede van grootmeester Neiksans. „Dit toernooi is georganiseerd ter nagedachtenis aan mijn vroegere coach Vsevolods Dudzinskis, die in januari is overleden. Dat er dan een valsspeler meedoet aan een toernooi dat naar hem vernoemd is, tast de herinnering aan hem aan.”