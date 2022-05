Overmars zorgt voor Nederlandse enclave in Antwerpen

Antwerp eindigde als vierde in de Belgische kampioensronde en stroomt volgend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League in. Van Bommel (45) tekent voor twee jaar en neemt als assistent-trainer Jürgen Dirkx mee, eerder zijn rechterhand bij PSV.

De twee andere assistent-trainers komen uit de koker van Overmars: Andries Ulderink en John Stegeman. Ulderink leverde onlangs zijn contract in bij FC Twente. Stegeman zit zonder club sinds zijn ontslag als hoofdtrainer van PEC Zwolle, in februari vorig jaar.

John Stegeman Ⓒ ANP/HH

Ulderink en Stegeman hebben net als Overmars een verleden bij Go Ahead Eagles. In de periode dat Ulderink hoofdtrainer was van de club uit Deventer, was Overmars er technisch directeur. De oud-international haalde Ulderink later ook naar Ajax. Het is goed mogelijk dat er nog meer Nederlanders naar De Bosuil trekken.