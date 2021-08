Ook voormalig F1-kampioen Damon Hill roept op: ’Nederlandse fans, wees vriendelijk voor Lewis Hamilton’

Het behoeft geen uitleg meer dat Hamilton sinds de GP van Groot-Brittannië niet de populairste is bij de fans van Verstappen. Ook twee weken nadat hij Verstappen de bandenmuur in knalde, was tijdens de GP van Hongarije duidelijk te horen dat de zevenvoudig wereldkampioen flink werd uitgejouwd.

Volgens Hill gaat dat boegeroep te ver en is hij bezorgd om wat voor een ontvangst de zevenvoudig wereldkampioen zal krijgen tijdens de GP van Nederland.

Verontrustend

„Zelfs toen hij op het podium stond werd er nog gejoeld. Dat is verontrustend. Toen hij aan het racen was en opklom naar de derde plaats werd er gejuicht. Geen idee wat daar aan de hand is”, aldus Hill in de podcast ’F1 Nation Podcast.’

Hill, de wereldkampioen van 1996, windt er geen doekjes om en doet een oproep naar de fans vanVerstappen. „Nederlandse fans, wees lief voor Lewis, wil je. Hij doet waar hij goed in is en het wordt gewoon leuk en goed want we hebben veel luisteraars uit Nederland.”

Lammers riep eerder fans ook al op

Lammers liet eerder in zijn column voor de Telegraaf ook weten dat hij hoopt op respect voro de zevenoudig wereldkampioen: „Als Hamilton binnenkort naar Nederland komt voor de Grand Prix in Zandvoort, zorg dan alstublieft dat hij met respect wordt behandeld in plaats van dat hij ordinair wordt uitgejouwd. Toon je fatsoen als een zevenvoudig wereldkampioen hiernaartoe komt. Daar moeten we trots op zijn. Het is ronduit asociaal en onverstandig om ’boe’ te gaan zitten roepen. Respect is iets dat je moet tonen, als je het zelf ook wil krijgen. Als autosportliefhebbers moeten we laten zien dat we hier op een heel chique manier mee omgaan. Zorg dat andere mensen zich niet hoeven te schamen”, liet Lammers weten in zijn column.

„Bent u supporter van Max Verstappen? Doe dan dingen waar hij mee geholpen is en trots op kan zijn. Ik weet dat het onmogelijk is om iemand te vergeven die zijn fout niet toegeeft maar Max staat daarboven, doet u dat ook. Er komen nog heel veel races aan met mooie gevechten op de baan. Laat de gevechten ook vooral daar plaatsvinden.”