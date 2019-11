Verstappen: ’Ik wil niet van team veranderen’

„Red Bull heeft mij in de Formule 1 gebracht en dus is er sprake van loyaliteit”, stelt de Limburger. „Ik geniet ervan om met deze geweldige groep mensen te werken en voel me hier thuis. Het is heel belangrijk voor een coureur dat je je gewaardeerd voelt. Ik wil niet veranderen van team en winnen met Red Bull. Maar ik zeg dit nu, we zullen zien wat de toekomst brengt.”

Nieuwe ideeën

Verstappen wil daarmee aangeven dat hij wel uitzicht moet hebben op de wereldtitel. Volgend seizoen, zijn laatste contractjaar, wordt heel belangrijk. Het is ook de laatste kans voor Verstappen om de jongste wereldkampioen ooit te worden. „Los daarvan is iedereen in het team gemotiveerd en wordt er hard gepusht om er volgend jaar te staan. We zijn vol vertrouwen, maar we weten ook dat we ons moeten verbeteren. In de komende races gaan we nieuwe onderdelen op de auto proberen, die ons nieuwe ideeën moeten geven richting volgend jaar.”

De kopman van Red Bull hoopt natuurlijk ook dat motorleverancier Honda er nog een tandje bij kan doen. „Wat ik van Honda verwacht? Meer power, haha. Qua betrouwbaarheid is het heel goed gegaan. Dit jaar is voor hen een doorbraak geweest. Ze hebben nu al twee overwinningen gehad, dat was een enorme boost voor het hele bedrijf. Honda is op de goede weg. Qua motor zitten we op dit moment heel dicht op Mercedes, dus dat is heel positief.”

