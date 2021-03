Henk ten Cate opnieuw trainer Al Wahda

Voetbal

Video: Wereldgoal Tottenham Hotspur in derby overschaduwd door rood en nederlaag

Tottenham Hotspur kwam in de derby met Arsenal in de eerste helft dankzij een wereldgoal van Erik Lamela op voorsprong, maar zag de prachttreffer in het resterende uur worden overschaduwd door twee tegendoelpunten en een rode kaart voor de doelpuntenmaker.