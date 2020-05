Goed nieuws voor FC Köln na tweede coronatest

Donderdag waren twee spelers en een fysiotherapeut van de club uit de Bundesliga positief getest op het longvirus. Zij werden in quarantaine geplaatst. In Duitsland groeide de twijfel over de haalbaarheid van het plan de competitie binnenkort voor te zetten.

FC Köln liet maandag weten dat de andere spelers en begeleiders zondag opnieuw zijn getest. „Alle door een onafhankelijk laboratorium uitgevoerde tests waren negatief. Het team zal maandag dus opnieuw trainen in groepjes, geheel volgens de richtlijnen van de Duitse Voetballiga DFL”, aldus de club.

Alle Bundesligaclubs trainen momenteel in kleine groepjes in afwachting van een besluit over het doorgaan van de competitie. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie.