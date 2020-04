Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos slaat terug naar Ajax

Een foto van een op de tribune zittende verbolgen en boze Ramos werd gedeeld op Twitter. De verdediger pakte destijds in de slotfase bewust een gele kaart in de heenwedstrijd in Amsterdam, omdat hij verwachtte dat Real Madrid het in Bernabeu wel zou klaren en zo in de volgende ronde weer mee kon doen. Het liep allemaal anders.

Maar Ramos is duidelijk niet erg onder de indruk van de Amsterdamse sneer. Als reactie deelde hij een foto van zijn recente Champions League-winsten als reactie op de post van Ajax. De aanvoerder van de Koninklijke wilde hiermee laten zien dat hij de Champions League al vier keer gewonnen heeft. Hij maakte er ook maar meteen #RetroChampionsDay van, in plaats van #RetroMatchDay.

Bij het sociale media-team van Ajax wordt de reactie van Ramos wel gewaardeerd, maar kan men het niet laten om nog even foto’s van de de vier Europa Cup 1-zeges van de Amsterdammers te delen.