‘Ik neem Van Persie mee naar Utrecht’

De coach hoeft niet te twijfelen over het meenemen van Van Persie. ,,Hij is fit en heeft met de groep kunnen trainen. Hij zal niet de negentig minuten gaan spelen, want hij heeft natuurlijk een aantal maanden niet gespeeld. Daar zullen we in de opbouw rekening mee houden. We zullen kijken of we hem morgen kunnen of moeten gebruiken.’’ Van Bronckhorst schroomt niet om de 18-jarige Vente, net als eerder tegen Sparta toen hij direct scoorde bij zijn basisdebuut, te laten starten in de Galgenwaard. ,,Dylan heeft ook voor de winterstop al uitstekend gepresteerd.’’ Tyrell Malacia viel zondag als beste man aan Feyenoord-zijde met kramp uit in de ArenA, maar is fit voor morgen. Feyenoord speelt in Utrecht met rouwbanden vanwege het overlijden van oud-middenvelder en clubcoryfee Reinier ‘Beertje’ Kreijermaat (82).

