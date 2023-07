Tadej Pogacar voor beslissende Tour-fase: ’We trappen niet met de handen’

Voor de Tour was er nog onzekerheid over de vorm van Pogacar. De 24-jarige Sloveen had weinig wedstrijdritme na een val in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij breuken in zijn linkerpols opliep. „Maar na twee weken fietsen telt dit niet meer. Ik heb nog steeds last van mijn pols, maar we trappen niet met de handen. En mijn benen zijn goed”, verklaarde Pogacar.

De tijdrit van dinsdag, de koninginnenrit een dag later en de bergetappe van zaterdag worden cruciaal richting Parijs, weet Pogacar. „Veel zal afhangen van de tijdrit, maar die andere etappes zullen vrijwel zeker genadeloos zijn. Zij zullen de Tour beslissen. Als je kijkt naar het profiel, dan is de rit van woensdag met de beklimming van de Col de la Loze is zwaarste, maar het koersverloop is van belang op de voorlaatste dag. Als het krap blijft, dan kan er veel gebeuren. Misschien komen er al vroeg aanvallen die de etappe enorm moeilijk maken.”

Net als Vingegaard een dag eerder kreeg Pogacar tijdens de persconferentie ook vragen over mogelijk dopinggebruik. De Sloveen begreep waarom er af en toe vraagtekens worden gezet bij de prestaties. „We rijden heel hard. Iedere etappe halen we er alles uit. Ik begrijp dat mensen daardoor vragen stellen, want het wielrennen heeft op dat vlak wel een verleden. Ik kan er best wel inkomen dat mensen zich daardoor zorgen maken, maar ik krijg deze vraag ieder jaar opnieuw en ik kan bevestigen dat deze Tour niet anders is dan de voorgaande edities”, aldus Pogacar.