Novak Djokovic zet zijn geld voor Roland Garros op Rafael Nadal

„Hij is de speler met de grootste kans om in de finale te staan. Als je het over Roland Garros hebt, dan zet je je geld op Rafa”, zei Djokovic (33), die in Rome ondanks zijn zege niet wist te imponeren.

„Ik denk niet dat ik mijn beste tennis heb gespeeld om eerlijk te zijn, al wil ik daarmee niet arrogant klinken. Ik ben erg blij een titel te pakken, maar ik weet dat ik nog een paar stappen te maken heb. Hopelijk kan ik mijn niveau opkrikken voor Roland Garros, want dat is nodig als ik ver wil komen.” Het grandslamtoernooi op het Franse gravel begint zondag.

Vorig jaar ging de finale op Roland Garros tussen Nadal en Dominic Thiem. In 2016 stond Djokovic voor het laatst in de finale, waarin hij Andy Murray in vier sets de baas was. Het is vooralsnog zijn enige grandslamtitel in Parijs.

Djokovic nam in Italië op sportieve wijze revanche voor zijn diskwalificatie op de US Open. In de vierde ronde tegen Pablo Carreño Busta werd de Serviër gediskwalificeerd omdat hij een lijnrechter raakte met een bal die hij uit boosheid wegsloeg. Na het incident sloeg de bekritiseerde Djokovic de persconferentie over.

„Ik heb mentaal wel wat ups en downs gekend in de eerste vier tot vijf dagen daarna. Ik was duidelijk in shock. Maar ik ging verder. Ik heb nog nooit een probleem gehad om verder te gaan, hoe moeilijk het ook is. Het is duidelijk dat het hebben van een toernooi een week later me veel heeft geholpen, want ik wilde echt de baan op en schoon schip maken.”

Djokovic heeft alle masterstoernooien nu twee keer gewonnen. Bij Nadal ontbreekt een aantal masterstitels nog op zijn palmares. Roger Federer was 28 keer de beste op een masterstoernooi.