Sport Kort: Feyenoord en RKC in actie voor Oekraïne

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Feyenoord en RKC spelen oefenwedstrijd voor Oekraïne

11.19 uur: Feyenoord en RKC gaan volgende week een oefenwedstrijd spelen om geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen. Het duel staat gepland op woensdag 23 maart. Alle opbrengsten gaan naar projecten ten behoeve van de vluchtelingen.

Feyenoord werkt samen met hoofdsponsor EuroParcs, de vakantieparken waar op verzoek van de Nederlandse overheid groepen vluchtelingen uit Oekraïne worden ondergebracht.

„Met het geld dat binnenkomt zullen aanvullende voorzieningen worden gecreëerd voor de Oekraïense vluchtelingen, om met name kinderen van een leuke en nuttige dagbesteding te voorzien. Er zal gezorgd worden voor vervoer, kleding, eten en drinken, sport- en lesmaterialen, inzet van coaches, docenten en overige begeleiding. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen structureel aan de programma’s deelnemen”, aldus EuroParcs.

Voorafgaand aan het duel komen ook de voetbalsters van Feyenoord in actie, tegen Seastum. Zij spelen dan voor het eerst in De Kuip.

Heracles Almelo enkele weken zonder keeper Blaswich

10.38 uur: Heracles Almelo moet het enkele weken stellen zonder keeper Janis Blaswich. De 30-jarige Duitser liep afgelopen weekend een spierblessure op in de warming-up voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

„Hierdoor zal ik de komende weken helaas niet kunnen spelen. Hoe lang het exact gaat duren, kunnen we op dit moment niet zeggen, maar ik hoop zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn voor het team”, aldus Blaswich.

De 18-jarige Timo Jansink wordt vanuit de jeugdopleiding bij de selectie gehaald. Zondag tegen Vitesse (0-0) werd Blaswich, die aan het einde van het seizoen naar RB Leipzig verkast, vervangen door Koen Bucker.

Heracles is de nummer 11 van de Eredivisie. Vrijdag wacht de club de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Titelhoudster Badosa naar laatste acht op Indian Wells

08.10 uur: De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft zich op Indian Wells verzekerd van een plek in de kwartfinales. De titelhoudster was met 6-4 6-4 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez, de nummer 21 van de wereld, en is nu al negen duels op rij ongeslagen in Californië.

De 24-jarige Badosa kan de eerste speelster sinds 1991 worden die erin slaagt in twee opeenvolgende edities de titel te pakken op Indian Wells. 31 jaar geleden was legende Martina Navratilova de laatste die dat lukte.

Vorig jaar werd Indian Wells vanwege het coronavirus pas in oktober gespeeld. Badosa was toen in een zenuwslopende finale te sterk voor Victoria Azarenka uit Belarus.

Mocht Badosa, nu de mondiale nummer 7, opnieuw de titel pakken op ’het vijfde grandslamtoernooi’ dan is ze maandag de nummer 2 van de wereld. Ook de Griekse Maria Sakkari en Iga Swiatek uit Polen, die beiden ook doordrongen tot de laatste acht, kunnen de nummer 2-positie deze week overnemen van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Lijstaanvoerster Ashleigh Barty is er niet bij op Indian Wells.

Basketballer Irving beleeft beste avond uit loopbaan

07.37 uur: Kyrie Irving heeft de basketballers van Brooklyn Nets in de NBA met ruime cijfers langs Orlando Magic geleid. Irving (29) nam liefst 60 punten voor zijn rekening, het hoogste aantal in zijn loopbaan. Het werd in Orlando 150-108.

Halverwege was de stand al 86-56 en na de eerste twee kwarten had Irving al 41 punten achter zijn naam staan. Bijna twee decennia geleden was een speler voor het laatst zo trefzeker in de eerste helft van een duel in de NBA. Op 28 maart 2003 kwam Kobe Bryant tot 42 punten in kwart 1 en 2.

„Om Kyrie dit te laten doen op de avond nadat Karl Towns een ongelooflijke prestatie heeft geleverd, is geweldig voor de competitie”, zei teamgenoot Kevin Durant. „We zien elke avond veel talent voorbijkomen en dit was er een van de elite.”

Voor Brooklyn Nets was het de vierde opeenvolgende zege. De Nets staan achtste in de Eastern Conference met een winstpercentage van 52,2 procent. Orlando Magic staat laatste.