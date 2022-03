Sport Kort: Oekraïense voetballers mogen transfervrij overstappen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kyrgios naar kwartfinale Indian Wells na afmelding

22:03 uur De Australische tennisser Nick Kyrgios is als eerste zeker van een plek in de kwartfinale op Indian Wells. Zijn tegenstander Jan Sinner moest zich afmelden vanwege ziekte.

Zo staat Kyrgios (26) voor het eerst sinds 2017 in de kwartfinale van een masterstoernooi. Daarin zal de nummer 132 van de wereld het moeten opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Rafael Nadal en Reilly Opelka.

Oekraïense voetballers mogen al transfer maken uit eigen land

21.28 uur: Oekraïense profvoetballers die in eigen land spelen, mogen vanwege de oorlog ook buiten de transferperiode een overstap maken naar een buitenlandse club. Dan moet dat ook wel mogen van de Oekraïense reisregels, heeft wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt. Eerder zei het land dat Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 jaar niet het land mogen verlaten om zo te kunnen helpen vechten.

Vorige week kwam de FIFA al met een regeling voor buitenlandse spelers en trainers die in Rusland actief zijn. Zij hebben het recht hun contract op te schorten tot 30 juni, zodat zij vrij zijn om elders te gaan werken zonder consequenties. Clubs mogen maximaal twee spelers aantrekken, die vanwege het oorlogsgeweld Oekraïne of Rusland verlaten.

Dortmund dankzij laat doelpunt Witsel op 4 punten van Bayern

21.26 uur: Borussia Dortmund heeft dankzij een laat doelpunt de achterstand op koploper Bayern München verkleind tot 4 punten. De Belgische middenvelder Axel Witsel scoorde in de 87e minuut op aangeven van Giovanni Reyna de enige treffer in het uitduel met 1. FSV Mainz 05: 0-1. Deze wedstrijd ging eerder niet door vanwege een corona-uitbraak bij de thuisploeg.

Voor het duel was een minuut stilte voor de onlangs op 97-jarige leeftijd overleden Egidius Braun, oud-voorzitter van de Duitse voetbalbond. De ploegen gingen wat doelpogingen betreft gelijk op, maar door de late treffer van Dortmund-aanvoerder Witsel verloor Mainz voor het eerst sinds begin oktober een competitiewedstrijd in eigen huis.

Donyell Malen werd bij Dortmund ongeveer 20 minuten voor tijd gewisseld, waar de net van een blessure herstelde spits Erling Haaland even daarvoor het veld in was gekomen. Bij middenmoter Mainz was Jean-Paul Boëtius invaller.

Badmintonner Caljouw wint eenvoudig in eerste ronde All England

21.24 uur: Badmintonspeler Mark Caljouw is op het befaamde toernooi All England in Birmingham door naar de tweede ronde. De 27-jarige Nederlander versloeg in 41 minuten Sameer Verma uit India: 21-18 21-11. In de tweede ronde zal Caljouw de als eerste geplaatste Deen en olympisch kampioen Viktor Axelsen moeten verslaan.

Vorig jaar, toen belangrijke badmintonners uit onder meer Indonesië en China ontbraken, kwam Caljouw nog tot de halve finales op het Wimbledon van het badminton, zoals hij het toen zelf noemde.

Braziliaanse club legt uit Oekraïne gevluchte voetballer vast

18.42 uur: De Braziliaanse club Corinthians uit São Paulo heeft de Oekraïense voetballer Junior Moraes vastgelegd. Moraes is een van de spelers die de club Sjachtar Donetsk heeft verlaten, na de Russische inval in Oekraïne. De 34-jarige aanvaller heeft in Brazilië inmiddels een contract tot eind 2023 getekend.

Moraes, een in Santos geboren Braziliaan van origine, werd in 2019 genaturaliseerd tot Oekraïner, nadat hij verschillende seizoenen in Oekraïne had gespeeld bij onder meer Dinamo Kiev en Sjachtar. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Santos, maar bracht het grootste deel van zijn profcarrière door in Oost-Europa.

Moraes speelde ook voor het nationale elftal van Oekraïne.

Grand slams hanteren zelfde regels voor beslissende set

15.27 uur: Alle vier de grandslamtoernooien gaan per direct dezelfde regels hanteren voor de tiebreak in de beslissende set. De Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open hielden er andere reglementen op na, wat tot verwarring leidde.

Alle grand slams worden nu bij een 6-6-stand in de beslissende set voltooid met een tiebreak tot de tien punten, met twee punten verschil.

De Australian Open, het grandslamtoernooi dat dit jaar al is gespeeld, hanteerde die regel al. Op Roland Garros werd er net zo lang doorgespeeld totdat een tennisser twee games meer had. Wimbledon besloot vrij recent de tiebreak in te voeren bij 12-12 in de laatste set en de US Open hanteerde bij 6-6 een reguliere tiebreak, tot de zeven punten.

Volgens de grand slams gaat het om een proef. „De beslissing is gebaseerd op het verlangen om meer consistentie in de regels aan te brengen”, aldus het Grand Slam Board.

„Het zal de purist teleurstellen, maar we zijn trots dat we allemaal een supertiebreak gaan spelen bij 6-6 in de vijfde set”, zei Amélie Mauresmo, de nieuwe toernooidirecteur van Roland Garros. Dat toernooi begint op zondag 22 mei.

Marathonpartijen zoals in 2010 op Wimbledon zijn al enige tijd onmogelijk. Bijna twaalf jaar geleden speelden de Amerikaan John Isner en Nicolas Mahut uit Frankrijk een wedstrijd die met 70-68 in de vijfde set werd beslist. Het legendarische duel duurde ruim 11 uur en werd over drie dagen verspreid gespeeld.

Snowboardster Dekker derde op paralellreuzenslalom

15.03 uur: Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Rogla als derde geëindigd op de reuzenslalom. Dekker won de strijd om het brons van de Duitse Carolin Langenhorst. Het goud ging naar de Duitse Ramona Hofmeister, die de Japanse Miki Tsubaki versloeg.

Het is voor Dekker de derde keer dat ze een podiumplek haalt in de wereldbeker. Op de Olympische Spelen in China greep Dekker nog net naast de derde plaats. De 25-jarige snowboardster drong toen verrassend door tot de halve finales, die ze verloor van de latere winnares Ester Ledecka. In de strijd om het brons moest ze buigen voor de Sloveense Gloria Kotnik.

Keetels beëindigt na het WK hockeyloopbaan

15.02 uur: Marloes Keetels gaat na het WK in de zomer haar hockeyloopbaan beëindigen. De 28-jarige Ketels speelde al 169 interlands voor Oranje en won afgelopen zomer met het Nederlands team een gouden plak op de Olympische Spelen in Tokio.

„Ik wil voor zijn dat ik helemaal niet meer met plezier op het veld sta. Ik zie er tegenop om me nog eens twee jaar lang te committeren aan tophockey. Er alles voor laten begint me tegen te staan”, aldus Keetels op de website hockey.nl.

„Je merkt dat aan kleine dingen. Ik verlang ernaar om eens een keer wél bij een familielunch aan te sluiten, om op vakantie te gaan zónder loopschema’s en krachttraining. Het spelletje is en blijft geweldig, maar er nog eens twee jaar alles voor laten? Die gedachte begon steeds meer te wringen.”

Keetels speelt voor Den Bosch, dat na dit seizoen afscheid neemt van Lidewij Welten. Zij vervolgt haar loopbaan bij Kampong.

Het WK hockey is in juli en wordt gespeeld in Spanje en Amstelveen.

Karlsson in definitieve selectie Zweden voor WK-kwalificatieduels

14.33 uur: AZ-aanvaller Jesper Karlsson maakt deel uit van de definitieve selectie van Zweden voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Het duel wordt op donderdag 24 maart in Solna gespeeld.

De winnaar van het duel tussen Zweden en Tsjechië speelt vijf dagen later tegen Polen om een plek op het WK, eind dit jaar in Qatar.

Ook Zlatan Ibrahimovic is er eind maart bij namens Zweden.

De 23-jarige Karlsson is bezig aan zijn tweede seizoen in Alkmaar. Dit seizoen kwam hij in 26 wedstrijden in de Eredivisie tot dertien doelpunten. AZ staat vierde.

Feyenoord en RKC spelen oefenwedstrijd voor Oekraïne

11.19 uur: Feyenoord en RKC gaan volgende week een oefenwedstrijd spelen om geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen. Het duel staat gepland op woensdag 23 maart. Alle opbrengsten gaan naar projecten ten behoeve van de vluchtelingen.

Feyenoord werkt samen met hoofdsponsor EuroParcs, de vakantieparken waar op verzoek van de Nederlandse overheid groepen vluchtelingen uit Oekraïne worden ondergebracht.

„Met het geld dat binnenkomt zullen aanvullende voorzieningen worden gecreëerd voor de Oekraïense vluchtelingen, om met name kinderen van een leuke en nuttige dagbesteding te voorzien. Er zal gezorgd worden voor vervoer, kleding, eten en drinken, sport- en lesmaterialen, inzet van coaches, docenten en overige begeleiding. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen structureel aan de programma’s deelnemen”, aldus EuroParcs.

Voorafgaand aan het duel komen ook de voetbalsters van Feyenoord in actie, tegen Seastum. Zij spelen dan voor het eerst in De Kuip.

Heracles Almelo enkele weken zonder keeper Blaswich

10.38 uur: Heracles Almelo moet het enkele weken stellen zonder keeper Janis Blaswich. De 30-jarige Duitser liep afgelopen weekend een spierblessure op in de warming-up voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

„Hierdoor zal ik de komende weken helaas niet kunnen spelen. Hoe lang het exact gaat duren, kunnen we op dit moment niet zeggen, maar ik hoop zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn voor het team”, aldus Blaswich.

De 18-jarige Timo Jansink wordt vanuit de jeugdopleiding bij de selectie gehaald. Zondag tegen Vitesse (0-0) werd Blaswich, die aan het einde van het seizoen naar RB Leipzig verkast, vervangen door Koen Bucker.

Heracles is de nummer 11 van de Eredivisie. Vrijdag wacht de club de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Titelhoudster Badosa naar laatste acht op Indian Wells

08.10 uur: De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft zich op Indian Wells verzekerd van een plek in de kwartfinales. De titelhoudster was met 6-4 6-4 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez, de nummer 21 van de wereld, en is nu al negen duels op rij ongeslagen in Californië.

De 24-jarige Badosa kan de eerste speelster sinds 1991 worden die erin slaagt in twee opeenvolgende edities de titel te pakken op Indian Wells. 31 jaar geleden was legende Martina Navratilova de laatste die dat lukte.

Vorig jaar werd Indian Wells vanwege het coronavirus pas in oktober gespeeld. Badosa was toen in een zenuwslopende finale te sterk voor Victoria Azarenka uit Belarus.

Mocht Badosa, nu de mondiale nummer 7, opnieuw de titel pakken op ’het vijfde grandslamtoernooi’ dan is ze maandag de nummer 2 van de wereld. Ook de Griekse Maria Sakkari en Iga Swiatek uit Polen, die beiden ook doordrongen tot de laatste acht, kunnen de nummer 2-positie deze week overnemen van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Lijstaanvoerster Ashleigh Barty is er niet bij op Indian Wells.

Basketballer Irving beleeft beste avond uit loopbaan

07.37 uur: Kyrie Irving heeft de basketballers van Brooklyn Nets in de NBA met ruime cijfers langs Orlando Magic geleid. Irving (29) nam liefst 60 punten voor zijn rekening, het hoogste aantal in zijn loopbaan. Het werd in Orlando 150-108.

Halverwege was de stand al 86-56 en na de eerste twee kwarten had Irving al 41 punten achter zijn naam staan. Bijna twee decennia geleden was een speler voor het laatst zo trefzeker in de eerste helft van een duel in de NBA. Op 28 maart 2003 kwam Kobe Bryant tot 42 punten in kwart 1 en 2.

„Om Kyrie dit te laten doen op de avond nadat Karl Towns een ongelooflijke prestatie heeft geleverd, is geweldig voor de competitie”, zei teamgenoot Kevin Durant. „We zien elke avond veel talent voorbijkomen en dit was er een van de elite.”

Voor Brooklyn Nets was het de vierde opeenvolgende zege. De Nets staan achtste in de Eastern Conference met een winstpercentage van 52,2 procent. Orlando Magic staat laatste.