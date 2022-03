Sport Kort: Wonder-avond Kyrie Irving in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballer Irving beleeft beste avond uit loopbaan

07.37 uur: Kyrie Irving heeft de basketballers van Brooklyn Nets in de NBA met ruime cijfers langs Orlando Magic geleid. Irving (29) nam liefst 60 punten voor zijn rekening, het hoogste aantal in zijn loopbaan. Het werd in Orlando 150-108.

Halverwege was de stand al 86-56 en na de eerste twee kwarten had Irving al 41 punten achter zijn naam staan. Bijna twee decennia geleden was een speler voor het laatst zo trefzeker in de eerste helft van een duel in de NBA. Op 28 maart 2003 kwam Kobe Bryant tot 42 punten in kwart 1 en 2.

„Om Kyrie dit te laten doen op de avond nadat Karl Towns een ongelooflijke prestatie heeft geleverd, is geweldig voor de competitie”, zei teamgenoot Kevin Durant. „We zien elke avond veel talent voorbijkomen en dit was er een van de elite.”

Voor Brooklyn Nets was het de vierde opeenvolgende zege. De Nets staan achtste in de Eastern Conference met een winstpercentage van 52,2 procent. Orlando Magic staat laatste.