Nieuwe Australische doelman ervaren en ambitieus Mathew Ryan brengt redding bij AZ: ’Prijzen herinneren we ons de rest van ons leven’

Door Robin Jongmans

Mathew Ryan wordt met een plastic kangoeroe op passende wijze welkom geheten tijdens zijn eerste wedstrijd voor AZ. Ⓒ FOTO ANP/HH

ALKMAAR - Bij Aussies hoef je eigenlijk nooit te twijfelen of er in voetbaljargon ’een goede kop op zit’. Dat laat Mathew Ryan (30) direct zien bij AZ. De 79-voudig Australisch international is de serieuze superprof die Hobie Verhulst momenteel onder de lat vandaan houdt. In gesprek met de voormalig goalie van onder meer Club Brugge, Valencia, Brighton & Hove Albion en Arsenal merk je direct hoe hij in elkaar steekt.