Hakimi excuseert zich bij Infantino voor woedeuitbarsting

Achraf Hakimi was toen nog niet bedaard. Televisieverslaggevers zagen hoe de rechtsback in de catacomben van het Khalifa International-stadion verhaal ging halen bij Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA die even later de medailles aan de Kroaten uitreikte. „Hij ging voor Infantino staan, op minder dan vijf centimeter”, meldde de NOS. „Met stemverheffing ging hij tegen Infantino tekeer over de scheidsrechter.”

Hakimi vond dat hij bij een achterstand van 2-1 een strafschop had verdiend. Scheidsrechter Al-Jassim zag niets in het duwtje dat de speler van Paris Saint-Germain in zijn rug kreeg. De videoscheidsrechter en zijn Nederlandse assistent Pol van Boekel grepen ook niet in. Even voor dat spelmoment kreeg Kroatië geen strafschop toen Sofyan Amrabat zijn tegenstander Josko Gvardiol tegen de grond werkte.

Veel Marokkaanse toeschouwers waren de hele wedstrijd al ontevreden over scheidsrechter Al-Jassim. Ze scandeerden herhaaldelijk „FIFA maffia.” Bondscoach Regragui veroordeelde tijdens een persconferentie na de troostfinale het gedrag van sommige van zijn spelers. „Dit is niet de Marokkaanse manier”, zei hij. „We reageren soms overdreven als een wedstrijd is afgelopen. Als je een wedstrijd verliest, ben je altijd teleurgesteld. Mijn spelers zijn erg ambitieus, maar het was geen gebrek aan respect.”

Hakimi excuseert zich bij Infantino

Nadat de gemoederen enigszins waren bedaard heeft Hakimi zijn excuses aangeboden aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor zijn gedrag na de nederlaag in de troostfinale op het WK voetbal in Qatar, zaterdag tegen Kroatië (2-1). Hakimi was net als een aantal van zijn ploeggenoten woest op scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim. Na afloop belaagden ze de Qatarees, terwijl Hakimi op weg naar de kleedkamer ook Infantino aansprak op de warrige arbitrage.

De verdediger van Paris Saint-Germain trof Infantino, die op weg was naar het veld om de Kroaten met medailles te belonen voor hun derde plaats op het WK.

„Er is niets gebeurd, ik was woedend maar ben later naar hem toegegaan en heb me verontschuldigd voor de woorden die ik tegen hem heb gezegd”, zei Hakimi aan Marokkaanse media over het voorval. „Infantino is mijn vriend en ik respecteer hem enorm. Er is niets gebeurd.”