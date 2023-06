Premium Het beste van De Telegraaf

Mislintat met volle beurs de markt op Kjetil Knutsen past precies in trainersprofiel van Ajax

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Kjetil Knutsen nam het aan het begin van dit seizoen als coach van Bodø/Glimt nog op tegen PSV in de Europa League. Mislintat heeft met de agent van de coach gesproken.

AMSTERDAM - Of Kjetil Knutsen de volgende trainer van Ajax wordt, staat nog in de sterren geschreven. Maar directeur voetbalzaken Sven Mislintat erkende dat hij met diens agent heeft gesproken („Over meerdere onderwerpen”) en lepelde een profiel voor de opvolger van John Heitinga op, dat op het lijf van de huidige trainer van Bodø/Glimt is geschreven.