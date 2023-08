Vrouwen zinnen op wraak tijdens openingsdag WK wielrennen

De toenmalige bondscoach René Wolff, die na onvrede binnen de selectie is vervangen door Mehdi Kordi, trok destijds het boetekleed aan voor de gemiste kans op brons. De naam van Van de Wouw bleek alleen mondeling te zijn doorgegeven voor de troostfinale, maar op het deelnameformulier stond nog Van der Peet, die dus onvoorbereid moest starten. Door alle consternatie was de sterke Nederlandse trein ontspoord en liep de strijd om het brons in de soep.

Gevreesd

De Nederlandse dames worden gevreesd in Glasgow. „Bij de vrouwen willen we op de teamsprint voor eremetaal gaan”, zegt Kordi. „We hebben een sterk kwartet tot onze beschikking, met rensters die elkaar beter maken. Individueel liggen de medaillekansen op de keirin, maar ik sluit niet uit dat we ook op de sprint ver kunnen komen.”

Roy Eefting komt ook vandaag in actie, in de scratchrace. De 33-jarige hardrijder behaalde tijdens WK’s al tweemaal brons en een keer zilver. Vorig jaar werd hij derde op de scratch en dit keer hoopt Eefting de belangrijkste medaille en de daarbij behorende regenboogtrui te scoren. Het niet-olympische onderdeel is vergelijkbaar met een wegrace. De eerste die over de eindstreep komt, wint.