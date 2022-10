Feyenoord-opponent Lazio blijft in top Serie A na zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lazio op dreef in uitwedstrijd tegen Fiorentina: 0-4

23.13 uur: Lazio heeft in de Italiaanse Serie A de uitwedstrijd bij Fiorentina met 4-0 gewonnen en de derde plaats in de stand ingenomen. Bij rust leidde de ploeg van coach Maurizio Sarri al met 2-0, na rust volgde nog twee treffers van Lazio, dat bijzonder effectief was. Fiorentina kreeg genoeg kansen om te scoren, maar wist er geen een te benutten.

Lazio zit in de groep van Feyenoord in de Europa League. De Rotterdammers verloren met 4-2 de uitwedstrijd in Rome. De return in De Kuip is op 3 november.

Matías Vecino opende na 11 minuten de score voor de bezoekers. Hij kopte raak uit een hoekschop. Even later kopte Mattia Zaccagni een voorzet van Sergej Milinkovic-Savic achterwaarts in het doel.

Spits Ciro Immobile stond aan de basis van de 0-3, die Luis Alberto met een straks schot afmaakte. Immobile maakte in blessuretijd de vierde goal, hij kreeg de bal via een hakje van Milinkovic-Savic voor zijn voeten en schoot raak.

Chelsea zonder Ziyech tegen AC Milan

21.33 uur: Chelsea speelt dinsdag in de Champions League zonder Hakim Ziyech tegen AC Milan. Voorafgaand aan de ontmoeting liet de Engelse coach Graham Potter weten dat de voormalig speler van Ajax wegens ziekte ontbreekt.

Potter zei voorlopig ook nog niet te kunnen beschikken over N'Golo Kanté. Het herstel van de Franse middenvelder verloopt minder voorspoedig dan aanvankelijk was gehoopt. "We moeten wat hem betreft even afwachten", zei Potter.

Verder zei Potter een moeilijk duel te verwachten. "We spelen tegen een zeer goed elftal. Het wordt voor ons op alle fronten zwaar, maar we zijn zeker niet kansloos. Thuis hebben we al bewezen dat we van Milan kunnen winnen."

Milan en Chelsea staan in de groepsfase beide op 4 punten, een punt achter de verrassende koploper Salzburg.

VfB Stuttgart stuurt trainer Matarazzo weg

19.05 uur: VfB Stuttgart heeft trainer Pellegrino Matarazzo weggestuurd. Dat gebeurde vanwege de teleurstellende resultaten in de Bundesliga, de hoogste klasse van Duitsland. Stuttgart won dit seizoen nog geen wedstrijd en staat op de een na laatste plaats. Wie de nieuwe coach wordt is nog niet bekend.

„We hebben veel aan Matarazzo te danken”, zei VfB Stuttgart in een verklaring. „We zijn echter met onze prestaties dit seizoen in een negatieve spiraal terechtgekomen. Onze conclusie is dat we dit alleen kunnen veranderen door de technische staf te wijzigen.”

Paris Saint-Germain zonder Messi in thuiswedstrijd tegen Benfica

16.40 uur: Paris Saint-Germain moet het dinsdag in de Champions League tegen Benfica stellen zonder Lionel Messi. De Argentijnse aanvaller is nog niet hersteld van een kuitblessure, meldt PSG.

Messi (35) werd vorige week in de uitwedstrijd tegen Benfica (1-1) vlak voor tijd gewisseld. Hij miste afgelopen weekend de competitiewedstrijd tegen Reims (0-0).

Presnel Kimpembe, Nuno Mendes en Renato Sanches zijn er ook niet bij namens PSG, dat met 7 punten de leiding heeft in groep H. Benfica heeft net zoveel punten, maar een minder doelsaldo. Juventus volgt op 4 punten.

PSG - Benfica begint dinsdag om 21.00 uur.

FC Twente-aanvaller Cerny mist twee duels wegens schorsing

16.30 uur: FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny mist twee duels naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Feyenoord. De 24-jarige Tsjech heeft een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan een voorwaardelijk, geaccepteerd.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Cerny rood vanwege een overtreding op Javairô Dilrosun. FC Twente, de nummer 5 van de Eredivisie, verloor met 2-0 van Feyenoord, dat vierde staat.

Cerny mist zondag de thuiswedstrijd tegen FC Groningen en een week later met uitduel met SC Cambuur.

Atlético neemt Griezmann definitief over van FC Barcelona

15.11 uur: Atlético Madrid heeft de Franse aanvaller Antoine Griezmann definitief overgenomen van FC Barcelona. De 31-jarige Griezmann speelt al sinds vorig jaar op huurbasis voor de Madrileense club. Hij ondertekent nu een contract tot de zomer van 2026 in de Spaanse hoofdstad.

Barcelona nam Griezmann in 2019 voor 120 miljoen euro over van Atlético. Dat bedrag stond als gelimiteerde afkoopsom in het contract van de Fransman. De aanvaller, die in 2018 met zijn land wereldkampioen werd, kon de verwachtingen in Camp Nou echter niet waarmaken. Na twee jaar en 22 doelpunten in de Spaanse competitie keerde Griezmann op huurbasis terug naar Atlético.

Hoewel Griezmann dit seizoen veelal als invaller fungeert bij de ploeg van trainer Diego Simeone en in La Liga pas twee keer scoorde, nemen de Madrilenen hem toch over van Barcelona.

In de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland neemt Griezmann het volgend jaar met de nationale ploeg van Frankrijk op tegen het Nederlands elftal.

Griekspoor geeft op in Florence

12.54 uur: Tallon Griekspoor heeft in de openingsronde van het ATP-toernooi van Florence opgegeven. De nummer 2 van Nederland keek tegen de Rus Aslan Karatsev op dat moment tegen een achterstand aan: 3-6 1-2. Het is nog niet duidelijk waarom Griekspoor opgaf. Karatsev is als vijfde geplaatst op het indoortoernooi in Italië.

Bij winst zou Griekspoor het in de tweede ronde mogelijk opnemen tegen Tim van Rijthoven, die afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden wist te winnen. Van Rijthoven speelt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi tegen de Zweed Mikael Ymer.

Voor de 26-jarige Griekspoor, de nummer 54 van de wereld, is het al zijn vierde nederlaag op rij in de openingsronde van een ATP-toernooi. Ook in Astana, Tel Aviv en op de US Open zat zijn toernooi er al na één wedstrijd op. Tussen de US Open en het toernooi van Tel Aviv boekte hij wel twee zeges in de Daviscup.

Het toernooi in Florence staat eenmalig op de kalender en geldt als vervanging van de toernooien die in Azië zijn afgelast in verband met het coronavirus.

Ujah 22 maanden geschorst voor doping op Spelen

12.52 uur: Ruim een jaar na de Olympische Spelen van Tokio heeft de Britse sprinter Chijindu Ujah een schorsing van 22 maanden gekregen. Kort na de Spelen werd Ujah al voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. De sprinter had in Tokio met de Britse estafetteploeg zilver gepakt op de 4x100 meter, maar de Britten moesten die medaille inleveren omdat Ujah werd betrapt op verboden spierversterkende middelen.

De 28-jarige atleet beweert zelf dat zijn positieve test was veroorzaakt doordat hij onbewust een vervuild voedingssupplement had genomen tijdens de Spelen. „Ik aanvaard deze beslissing met verdriet en wil graag mijn verontschuldigingen aan mijn teamgenoten aanbieden”, zei Ujah eerder al. „Het spijt me dat zij door deze zaak de medailles kwijtraken waar ze lang en hard voor hebben getraind en die ze echt verdienden.”

De zaak werd behandeld door het internationaal sporttribunaal CAS en in maart doorverwezen naar de AIU, de integriteitsunit in de atletiek. Omdat Ujah zegt dat hij per ongeluk verboden middelen tot zich heeft genomen, via een vervuild supplement, volstaat volgens de AIU een schorsing van twee jaar. Daar gaan twee maanden van af omdat de Brit direct zijn fout toegaf. Zijn schorsing, die inging op 6 augustus vorig jaar, loopt op 5 juni 2023 af. Dat betekent dat Ujah in principe in augustus volgend jaar kan meedoen aan de WK in Boedapest.

Oranje begint EK-kwalificatie met uitwedstrijd tegen Frankrijk

11.31 uur: Het Nederlands elftal begint de kwalificatie voor het EK 2024 met de op papier zwaarste uitwedstrijd, tegen de huidige wereldkampioen Frankrijk. Het duel staat op het programma voor vrijdag 24 maart. Drie dagen later speelt de ploeg van Ronald Koeman, die na het WK in Qatar Louis van Gaal opvolgt als bondscoach, in eigen land tegen Gibraltar.

Het Nederlands elftal werd zondag bij de loting in Frankfurt ingedeeld in groep B. Als finalist in de Nations League behoorde Oranje tot de tien landen die als eerste werden verdeeld over de tien poules. Vanuit pot 2 kwam Frankrijk als tegenstander van Oranje uit de balletjes. De overige landen in groep B zijn Ierland, Griekenland en Gibraltar.

De nummers 1 en 2 van iedere poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024 in Duitsland. Oranje heeft in juni volgend jaar geen kwalificatiewedstrijden op het programma staan, maar speelt dan de finaleronde van de Nations League.

Van ’t End in derde ronde WK judo uitgeschakeld

11.02 uur: Noël van ’t End is op de WK judo in Tasjkent niet voorbij de derde ronde gekomen in de klasse tot 90 kilogram. De wereldkampioen van drie jaar geleden liep tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov in de golden score - de verlenging - tegen zijn derde straf aan, wat meteen het einde van de wedstrijd en zijn toernooi betekende.

In de tweede ronde had Van ’t End (31), begonnen met een bye, nog een zwaarbevochten overwinning geboekt op de Portugees Anri Egutidze. Ook in dat gevecht viel de beslissing in de golden score.

Van ’t End, die vorig jaar een elleboogoperatie heeft ondergaan, werd in 2019 in Tokio wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram. Begin dit jaar verloor hij op de EK in Sofia al in zijn eerste wedstrijd.

Jesper Smink verloor in Tasjkent in de tweede ronde. De Duitser Eduard Trippel was hem de baas.

In het vrouwentoernooi is Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 27-jarige Van Dijke verloor in de kwartfinales van Lara Cvjetko. De Kroatische noteerde in de golden score een waza-ari, wat meteen de beslissing betekende. Beide judoka’s hadden al twee straffen achter hun naam staan.

Van Dijke neemt het in de herkansingen eerst op tegen de Oostenrijkse Michaela Polleres. Ze moet twee duels winnen voor een bronzen medaille. Eerder dit jaar werd Van Dijke tweede op de EK in Sofia.

Scheidsrechter Makkelie leidt Atlético Madrid - Club Brugge

11.00 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft woensdag de leiding bij de Champions League-wedstrijd Atlético Madrid - Club Brugge. De aftrap in Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético, is al om 18.45 uur. Pol van Boekel fungeert vanuit het hoofdkantoor van de UEFA als VAR.

Club Brugge heeft in groep B al 9 punten, terwijl Atlético pas 3 punten heeft verzameld. Afgelopen week waren de Belgen op eigen veld met 2-0 te sterk voor de Madrilenen.

Afgelopen week floot Makkelie het duel in de Champions League tussen Chelsea en AC Milan. In Londen werd het 3-0 voor Chelsea.

Bayern zonder Musiala naar Tsjechië voor Champions League

10.56 uur: Bayern München reist zonder Jamal Musiala af naar Tsjechië voor het duel met Viktoria Pilzen in de Champions League. De 19-jarige aanvallende middenvelder heeft positief getest op het coronavirus.

Bayern voert groep C aan met 9 punten uit drie duels, Pilzen is nog puntloos. FC Barcelona en Internazionale zijn de andere twee clubs in de groep.

Met Musiala in de basis speelde Bayern afgelopen weekend in de Bundesliga met 2-2 gelijk tegen Borussia Dortmund. Bayern stond met 2-0 voor.

Viktoria Pilzen - Bayern München wordt woensdag gespeeld. Afgelopen dinsdag was Bayern thuis met 5-0 te sterk voor de Tsjechen.