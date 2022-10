Sport kort: Makkelie aangewezen als arbiter bij Atlético Madrid-Club Brugge

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Oranje begint EK-kwalificatie met uitwedstrijd tegen Frankrijk

11.31 uur: Het Nederlands elftal begint de kwalificatie voor het EK 2024 met de op papier zwaarste uitwedstrijd, tegen de huidige wereldkampioen Frankrijk. Het duel staat op het programma voor vrijdag 24 maart. Drie dagen later speelt de ploeg van Ronald Koeman, die na het WK in Qatar Louis van Gaal opvolgt als bondscoach, in eigen land tegen Gibraltar.

Het Nederlands elftal werd zondag bij de loting in Frankfurt ingedeeld in groep B. Als finalist in de Nations League behoorde Oranje tot de tien landen die als eerste werden verdeeld over de tien poules. Vanuit pot 2 kwam Frankrijk als tegenstander van Oranje uit de balletjes. De overige landen in groep B zijn Ierland, Griekenland en Gibraltar.

De nummers 1 en 2 van iedere poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024 in Duitsland. Oranje heeft in juni volgend jaar geen kwalificatiewedstrijden op het programma staan, maar speelt dan de finaleronde van de Nations League.

Van 't End in derde ronde WK judo uitgeschakeld

11.02 uur: Noël van 't End is op de WK judo in Tasjkent niet voorbij de derde ronde gekomen in de klasse tot 90 kilogram. De wereldkampioen van drie jaar geleden liep tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov in de golden score - de verlenging - tegen zijn derde straf aan, wat meteen het einde van de wedstrijd en zijn toernooi betekende.

In de tweede ronde had Van 't End (31), begonnen met een bye, nog een zwaarbevochten overwinning geboekt op de Portugees Anri Egutidze. Ook in dat gevecht viel de beslissing in de golden score.

Van 't End, die vorig jaar een elleboogoperatie heeft ondergaan, werd in 2019 in Tokio wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram. Begin dit jaar verloor hij op de EK in Sofia al in zijn eerste wedstrijd.

Jesper Smink verloor in Tasjkent in de tweede ronde. De Duitser Eduard Trippel was hem de baas.

In het vrouwentoernooi is Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 27-jarige Van Dijke verloor in de kwartfinales van Lara Cvjetko. De Kroatische noteerde in de golden score een waza-ari, wat meteen de beslissing betekende. Beide judoka's hadden al twee straffen achter hun naam staan.

Van Dijke neemt het in de herkansingen eerst op tegen de Oostenrijkse Michaela Polleres. Ze moet twee duels winnen voor een bronzen medaille. Eerder dit jaar werd Van Dijke tweede op de EK in Sofia.

Scheidsrechter Makkelie leidt Atlético Madrid - Club Brugge

11.00 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft woensdag de leiding bij de Champions League-wedstrijd Atlético Madrid - Club Brugge. De aftrap in Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético, is al om 18.45 uur. Pol van Boekel fungeert vanuit het hoofdkantoor van de UEFA als VAR.

Club Brugge heeft in groep B al 9 punten, terwijl Atlético pas 3 punten heeft verzameld. Afgelopen week waren de Belgen op eigen veld met 2-0 te sterk voor de Madrilenen.

Afgelopen week floot Makkelie het duel in de Champions League tussen Chelsea en AC Milan. In Londen werd het 3-0 voor Chelsea.

Bayern zonder Musiala naar Tsjechië voor Champions League

10.56 uur: Bayern München reist zonder Jamal Musiala af naar Tsjechië voor het duel met Viktoria Pilzen in de Champions League. De 19-jarige aanvallende middenvelder heeft positief getest op het coronavirus.

Bayern voert groep C aan met 9 punten uit drie duels, Pilzen is nog puntloos. FC Barcelona en Internazionale zijn de andere twee clubs in de groep.

Met Musiala in de basis speelde Bayern afgelopen weekend in de Bundesliga met 2-2 gelijk tegen Borussia Dortmund. Bayern stond met 2-0 voor.

Viktoria Pilzen - Bayern München wordt woensdag gespeeld. Afgelopen dinsdag was Bayern thuis met 5-0 te sterk voor de Tsjechen.