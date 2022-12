Bijzonder: Sarina Wiegman in lijst met 25 meest invloedrijke vrouwen van 2022

„Het effect dat ze heeft gehad op het voetbal in dit land, met het winnen van de eerste grote prijs voor een nationale voetbalploeg sinds de mannen in 1966 het EK wonnen, is ongelooflijk”, oordeelt de Engelse aanvalster Beth Mead in het Britse zakendagblad.

„Ze nam het team slechts negen maanden voor het EK over, maar haar impact is niet beperkt tot ons als team; een hele natie respecteert wat ze heeft bereikt. Ze is een sterk mens die een enorme invloed op ons als vrouwen heeft gehad. Het is een uniek vermogen om dat soort effecten op zoveel mensen te hebben.”

Bekijk ook: Sarina Wiegman in illuster rijtje topcoaches

EK-titel en tweede op WK met Leeuwinnen

Wiegman won met de voetbalsters van Oranje in 2017 het EK. Twee jaar later werd ze tweede op het WK. Na de Olympische Spelen van Tokio, in 2021, verruilde ze de KNVB voor de Engelse voetbalbond FA.

Naast Wiegman staat ook onder anderen tennisster Serena Williams op de lijst. Nederland wordt ook vertegenwoordigd door arts Rebecca Gomperts (56), die opkomt voor de abortusrechten van vrouwen.