Ook in België ernstig voetbalgeweld: City-fan vecht voor zijn leven, vijf man aangehouden

Guido had net met een groep Belgische City-supporters van de fanclub Blue Moon de Champions League-wedstrijd van zijn favoriete ploeg bijgewoond. Na de 1-5 overwinning op de Belgische kampioen liep hij een groep fans van de thuisploeg tegen het lijf.

„Na de wedstrijd stopten we even op de parking langs de E40 in Drongen”, vertelt zijn zoon Jurgen tegenover Het Laatste Nieuws. „Terwijl wij al doorreden, stond mijn pa buiten te wachten op zijn twee vrienden. Daar stapte een supporter van Club op hem af en trok zijn sjaal van zijn hals. Toen mijn pa zijn sjaal terugvroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd, waarna de daders zijn weggevlucht en ze mijn pa voor dood achterlieten.”

Jurgen heeft ook op zijn Facebook-pagina van Blue Moon gereageerd. „We waren overal in Engeland en de rest van Europa, nooit agressie. We komen één keer in België en je wordt voor dood achtergelaten.”

De man is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in coma ligt en vecht voor zijn leven.

Arrestaties

Inmiddels zijn er vijf arrestaties verricht door de politie. „Er waren een aantal getuigen. De politie kon in de loop van de nacht vijf personen oppakken. Zij werden in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen gearresteerd. Het onderzoek loopt volop.”

Bij Club Brugge is „met afschuw kennis genomen” van het incident. Dat staat te lezen op de website van de club. „Club Brugge keurt alle crimineel gedrag ten zeerste af, zowel binnen als buiten het stadion en stelt verdraagzaamheid voorop. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de Manchester City-supporter.”