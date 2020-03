Finale Premier League Darts dit jaar in Ahoy

Aanvankelijk stonden de twee speelronden in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy op de rol voor woensdag 25 en donderdag 26 maart. Maar vanwege het coronavirus werd donderdaag besloten om hier een streep door te zetten. In samenspraak met Ahoy heeft de PDC binnen 24 uur de nieuwe speeldata beklonken. Zo strijkt het dartcircus op woensdag 9 september in Rotterdam neer voor de laatste reguliere speelronde en volgens een dag later dus de play-offs, waarin de top-4 strijdt om de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden.

Zo wordt er door omstandigheden met een traditie gebroken. Bij de voorgaande edities werd de winnaar van de Premier League in Londen bepaald. Daar in de O2 Arena kroonde Michael van Gerwen zich de laatste vier jaar altijd in mei tot winnaar, net als hij in 2013 ook al eens deed.

Door de verschuiving naar september komt de Premier League na donderdag 21 mei mogelijk ruim drie maanden stil te liggen. Dan wordt in de Londense O2 Arena nog de vijftiende speelronde gespeeld. Overigens is dus niet uit te sluiten dat in de komende weken mogelijk enkele speelronden worden uitgesteld, waardoor er nog meer moet worden geschoven.

Nieuwe speeldata Premier League Darts