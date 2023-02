Onduidelijkheid rond ’geredde’ Atsu: ’We doen er alles aan om hem te lokaliseren’

,,Na de update van gisteren door de club dat Christian levend uit het puin was gered, moeten we de huidige verblijfplaats van Christian nog bevestigd krijgen. Zoals u zich kunt voorstellen, blijft dit een vreselijke tijd voor zijn familie. We doen er alles aan om Christian te lokaliseren.”

Ook Hatayspor-trainer Volkan Demirel heeft nog geen contact gehad met Atsu. „Schrijf alsjeblieft niet dat hij het heeft overleefd zonder er zeker van te zijn dat hij het heeft overleefd. De families worden heen en weer geslingerd tussen hoop, verdriet en pijn. Er is nog geen nieuws.”

Betrouwbare Turkse media tekenden dinsdag uit de mond van Mustafa Özat, manager van Hatayspor, op dat Atsu was gevonden en in veiligheid was gebracht. „Christian is met verwondingen uit het puin gehaald. Helaas ligt onze sportief directeur Taner Savut nog steeds onder de brokstukken.” Ook de Ghanese voetbalbond meldde dat Atsu was gered.

Atsu vervulde zondagavond als invaller nog een heldenrol vervuld voor Hatayspor door als invaller in de zevende minuut van de blessuretijd de winnende treffer te maken in de wedstrijd tegen Kasimpasa (1-0).

Andere sporters

Verschillende andere voetballers zijn overleden of worden nog vermist. Doelman Ahmet Eyüp Türkaslan, actief op het tweede niveau van Turkije bij Malatyaspor, is overleden. Hatayspor en Gaziantep, voetbalclubs actief op het hoogste Turkse niveau, zijn afkomstig uit de zwaarst getroffen regio's van het land. Hun spelers zijn per vliegtuig overgebracht naar veiliger gebied.

Gaziantep-volleybalster Betül Coban Cakır overleefde ramp niet, net als haar man. Basketbalinternational Nilay Aydogan kwam vast te zitten onder het puin in de zwaar getroffen provincie van Malatya en is vooralsnog niet bevrijd.