Hertha BSC gooit Bundesliga-deur dicht voor HSV

Onder leiding van coach Felix Magath eindigde de Berlijnse club, waar oud-Ajacied Jurgen Ekkelenkamp speelt, als zestiende in de Bundesliga en moest zich via de promotie-degradatie zien te handhaven. Dat zag er afgelopen donderdag slecht uit toen Hertha thuis verloor door een doelpunt van de Nederlandse middenvelder Ludovit Reis.

In Hamburg was het Hertha dat vroeg op voorsprong kwam. Dedryck Boyata trok de stand over de twee duels met zijn doelpunt gelijk. Na ruim een uur schoot Marvin Plattenhardt een vrije trap in een keer in het doel, over HSV-doelman Daniel Fernandes heen, die wat ver uit zijn doel stond. In de slotfase hielden de Berlijners stand, waardoor HSV voor het vijfde jaar op rij moet uitkomen in de tweede Bundesliga.