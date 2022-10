Koploper Union Berlin krijgt eerste tik in Bundesliga

De club uit Berlijn verloor met 2-0. SC Freiburg kwam in de Bundesliga op hetzelfde puntenaantal als de lijstaanvoerder, maar heeft een slechter doelsaldo. De ploeg van doelman Mark Flekken won met 2-1 van FSV Mainz.

De bij PSV vertrokken Mario Götze opende in de 12e minuut de score voor Eintracht Frankfurt. Jesper Lindström maakte vlak voor de rust de 2-0. De Berlijnse ploeg van trainer Urs Fischer, die afgelopen week zijn contract verlengde, kon dat in de tweede helft niet meer repareren.

Eintracht Frankurt viert de overwinning. Ⓒ ANP/HH

Michael Gregoritsch opende al in de 3e minuut de score van Freiburg. Het werd in de eerste helft nog 2-0 door Daniel-Kofi Kyereh die scoorde uit de rebound. Aaron Martín was vroeg in de tweede helft trefzeker voor Mainz, maar de bezoekers, waar Delano Burgzorg nog inviel in de tweede helft, kwamen niet meer op gelijke hoogte.

Borussia Dortmund had de koppositie bij winst op 1. FC Köln kunnen overnemen, maar de ploeg van Donyell Malen ging met 3-2 onderuit in Keulen. Julian Brandt opende nog de score voor de bezoekers, maar Köln was in de tweede helft drie keer trefzeker, via Florian Kainz, Steffen Tigges en Dejan Ljubicic. Köln-speler Benno Schmitz maakte nog een eigen doelpunt.

Dortmund hijgt koplopers in de nek

Dortmund heeft 15 punten, net als Bayern München dat vrijdag al met 4-0 won van Bayer Leverkusen. Union en Freiburg hebben 2 punten meer.

Van de Ven

Micky van de Ven deed met VfL Wolfsburg goede zaken door met 3-2 te winnen van VfB Stuttgart. RB Leipzig boekte onder trainer Marco Rose de tweede zege. Hekkensluiter Bochum werd met 4-0 verslagen.

