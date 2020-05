Sport Kort: Hockeyvrouwen Amsterdam halen Fay van der Elst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van der Elst naar hockeyvrouwen Amsterdam

18.00 uur: De hockeysters van Amsterdam hebben zich versterkt met Fay van der Elst. De 22-jarige spits komt over van HDM, waarvoor ze vijf jaar uitkwam. Van der Elst genoot haar jeugdopleiding bij HGC.

Van der Elst is de derde versterking van de ploeg van Robert Tigges, dat eerder de neo-internationals Freeke Moes (Oranje-Rood) en Hester van der Veld (HDM) haalde. ,,De selectie voor komend seizoen is rond”, aldus Tigges, die komend seizoen met zijn ploeg geen Europees hockey speelt. Amsterdam veroverde afgelopen jaar nog de Europese titel.

Van der Elst is naast Moes de tweede spits die zich na de zomer in het Amsterdamse Bos zal melden. De aanvalster uit Den Haag werd zowel met Oranje Onder-19 als Jong Oranje Europees kampioen. Amsterdam, de landskampioen van 2019, zag in een jaar tijd de prominente aanvalsters Kelly Jonker en Charlotte Vega een punt achter hun carrière zetten.

Voetbal: toch proflicentie voor Standard Luik

15.38 uur: Standard Luik komt ook volgend seizoen gewoon uit in de Jupiler Pro League, het hoogste niveau van het Belgische voetbal. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kende woensdag, een dag na een korte zitting, de proflicentie toe aan de 'Rouches'. Dat bevestigde een woordvoerder van de Waalse club.

Standard Luik dreigde begin april de licentie te verliezen en teruggezet te worden naar het tweede amateurniveau. De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond KBVB noemde onder meer achterstallige tekenpremies en een negatief nettoresultaat van ruim 14 miljoen euro als voornaamste reden. Het hielp mee dat de afgelopen weken oud-spelers Axel Witsel en Marouane Fellaini financieel bijsprongen. Voorzitter Bruno Venanzi slaagde er dinsdagavond in in een korte videovergadering de licentiemanager te overtuigen. Een dag later volgde de bevestiging, met de uitspraak van het BAS.

Voetbal: Servië en Kroatië beginnen weer vanaf 30 mei

Steeds meer Europese voetbalcompetities lijken het seizoen te hervatten. Na Turkije en Duitsland dat nog wel een datum moet plannen, volgden woensdag ook aankondigingen van de Servische en Kroatische competities. In beide landen wordt op 30 mei, zonder toeschouwers, weer afgetrapt.

In Servië worden de vier resterende speelronden van het reguliere seizoen afgewerkt. De play-offs om de titel en degradatie zijn wel geschrapt, zo meldde de Servische voetbalbond FSS. Dat gebeurde na een stemming onder de clubs. Het bekertoernooi wordt in juni voltooid te beginnen met de kwartfinales. Rode Ster Belgrado staat aan kop in de hoogste klasse met 11 punten voorsprong op stadgenoot Partizan.

In Kroatië wordt op 30 mei begonnen met een bekerduel, mits de autoriteiten toestemming geven. Een week later zouden dan weer competitieduels worden gespeeld. Het gaat, zo bevestigde de Kroatische bond, alleen om duels uit de hoogste klasse. Dinamo Zagreb is de koploper. Met nog tien speelronden te gaan heeft die club een voorsprong van liefst 18 punten op Rijeka.

Voetbal: herstart in Turkije op 12 juni

13.32 uur: de Turkse voetbalcompetitie wordt op 12 juni hervat. Dat heeft Nihat Özdemir, de voorzitter van de Turkse voetbalbond, woensdag verklaard. Het is de bedoeling dat het seizoen er voor het einde van juli opzit.

Özdemir liet ook weten dat zijn land nog steeds de finale van de Champions League wil huisvesten. Die zou in augustus in Istanbul moeten plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis liggen vrijwel alle nationale en internationale competities stil.

Voetbal: VVCS sluit zich aan bij topoverleg

13.17 uur: de vakbond van profvoetballers VVCS heeft zich aangesloten bij het overleg dat binnenkort in Zeist plaatsvindt met veel belangengroeperingen uit het betaald voetbal. Dat bevestigt Rob Jansen, die als voorzitter van de belangenorganisatie.

Pro Agent de vergadering op de nationale voetbalagenda heeft gekregen. Onderwerp van gesprek zijn de grote financiële gevolgen van de coronacrisis voor de sector.

De KNVB heeft ingestemd met een coördinerende rol. De andere spelersvakbond ProProf, werkgeversorganisatie FBO en trainersvakbond CBV zegden eerder hun deelname toe. Het overleg vindt op 14 mei plaats.

Voetbal: Promotie in Portugal voor Nacional en Farense

11.43 uur: Nacional en Farense promoveren naar het hoogste niveau van het Portugese voetbal. Dat heeft de overkoepelende organisatie laten weten, nu het definitief is dat de competitie op het tweede niveau dit seizoen niet meer wordt hervat.

In verband met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is de regering alleen akkoord gegaan met hervatting van de competitie in de hoogste klasse en de nationale beker. Die zouden eind mei weer moeten beginnen.

De competitie in de tweede divisie werd in maart stilgelegd, met nog 11 ronden te gaan. De stand van toen is officieel tot eindstand verklaard.

Voetbal: Mogelijk rolt bal begin juni weer in Bulgarije

11.12 uur: De hoogste voetbalcompetitie in Bulgarije gaat naar verwachting op 5 of 12 juni weer van start. Dat zei minister van Sport Krasen Kralev. Het land gaat de komende weken meer maatregelen van de vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus ingestelde lockdown versoepelen.

Volgens de minister wordt er hard gewerkt aan een gedetailleerd plan, die de gezondheid van alle betrokkenen zo veel mogelijk moet garanderen. Hij verwacht binnen enkele dagen goedkeuring. De clubs zouden dan half mei weer in training kunnen gaan.

Bij de hervatting van de competitie worden de wedstrijden zonder publiek gespeeld. Sinds 13 maart mag er niet meer worden gevoetbald in Bulgarije.

Honkbal: Taiwan gaat weer publiek toelaten bij honkbal

10.08 uur: Taiwan gaat weer voorzichtig publiek toelaten bij honkbalwedstrijden op het hoogste niveau. Dat zegt de minister van Volksgezondheid, Chen Shih-chung. In het komende weekeinde mogen bij enkele wedstrijden duizend bezoekers worden toegelaten.

De topcompetities in met name honkbal en voetbal zijn al weer enkele weken bezig in Taiwan, maar dan zonder publiek. Het land slaagt er grotendeels in de uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dammen, met beleid dat onder meer is gebaseerd op het dragen van mondkapjes en het voldoende afstand houden van elkaar. Het land is niet in een lockdown geweest.

De bezoekers zullen wel eerst op koorts worden gecontroleerd, voor ze het stadion in mogen. Ze zijn bovendien verplicht mondkapjes te dragen en ten minste een meter uit elkaar te zitten.