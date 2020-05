Sport Kort: Taiwan gaat weer publiek toelaten bij honkbal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Promotie in Portugal voor Nacional en Farense

11.43 uur: Nacional en Farense promoveren naar het hoogste niveau van het Portugese voetbal. Dat heeft de overkoepelende organisatie laten weten, nu het definitief is dat de competitie op het tweede niveau dit seizoen niet meer wordt hervat.

In verband met maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is de regering alleen akkoord gegaan met hervatting van de competitie in de hoogste klasse en de nationale beker. Die zouden eind mei weer moeten beginnen.

De competitie in de tweede divisie werd in maart stilgelegd, met nog 11 ronden te gaan. De stand van toen is officieel tot eindstand verklaard.

Voetbal: Mogelijk rolt bal begin juni weer in Bulgarije

11.12 uur: De hoogste voetbalcompetitie in Bulgarije gaat naar verwachting op 5 of 12 juni weer van start. Dat zei minister van Sport Krasen Kralev. Het land gaat de komende weken meer maatregelen van de vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus ingestelde lockdown versoepelen.

Volgens de minister wordt er hard gewerkt aan een gedetailleerd plan, die de gezondheid van alle betrokkenen zo veel mogelijk moet garanderen. Hij verwacht binnen enkele dagen goedkeuring. De clubs zouden dan half mei weer in training kunnen gaan.

Bij de hervatting van de competitie worden de wedstrijden zonder publiek gespeeld. Sinds 13 maart mag er niet meer worden gevoetbald in Bulgarije.

Honkbal: Taiwan gaat weer publiek toelaten bij honkbal

10.08 uur: Taiwan gaat weer voorzichtig publiek toelaten bij honkbalwedstrijden op het hoogste niveau. Dat zegt de minister van Volksgezondheid, Chen Shih-chung. In het komende weekeinde mogen bij enkele wedstrijden duizend bezoekers worden toegelaten.

De topcompetities in met name honkbal en voetbal zijn al weer enkele weken bezig in Taiwan, maar dan zonder publiek. Het land slaagt er grotendeels in de uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dammen, met beleid dat onder meer is gebaseerd op het dragen van mondkapjes en het voldoende afstand houden van elkaar. Het land is niet in een lockdown geweest.

De bezoekers zullen wel eerst op koorts worden gecontroleerd, voor ze het stadion in mogen. Ze zijn bovendien verplicht mondkapjes te dragen en ten minste een meter uit elkaar te zitten.