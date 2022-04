Twee treffers en een assist Mbappé niet genoeg voor overwinning PSG

Strasbourg nam al in de 3e minuut de leiding. Na een goede dieptepass van verdediger Lucas Perrin, snelde Kevin Gameiro richting het doel en schoot hoog raak: 1-0. De gelijkmaker kwam ook tot stand na een pass in de diepte. Neymar stuurde Mbappé weg, die veel te rap was voor de verdedigers. Mbappé schoot de bal door de benen van de doelman (1-1).

Na ruim een uur spelen stelde Mbappé verdediger Achraf Hakimi met een breedtepass in staat de 1-2 te maken. Mbappé zelf profiteerde even later van een foutieve terugspeelbal bij Strasbourg: 1-3.

De spanning in het duel kwam terug door een eigen doelpunt, een kwartier voor tijd, van de Italiaan Marco Verratti (2-3). In blessuretijd maakte Anthony Caci gelijk.

Georginio Wijnaldum en Xavi Simons bleven op de reservebank zitten bij PSG, dat vorig weekeinde de titel veiligstelde.

Cádiz pakt punt bij Sevilla dankzij fraaie vrije trap Pérez

FC Sevilla heeft in de Spaanse voetbalcompetitie 2 punten laten liggen tegen het laaggeklasseerde Cádiz. Het elftal van coach Julen Lopetegui kwam voor eigen publiek niet verder dan 1-1.

Youssef En-Nesyri kopte Sevilla, uit een hoekschop van Ivan Rakitic, al in de 7e minuut op voorsprong. De gelijkmaker kwam halverwege de tweede helft op naam van Lucas Pérez. De aanvaller schoot de bal uit een vrije trap via de onderkant van de lat fraai raak.

Sevilla staat nu tweede, met 1 punt voorsprong op FC Barcelona. De Catalanen spelen zondag thuis tegen Real Mallorca. Koploper Real Madrid kan zich zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Espanyol verzekeren van het kampioenschap.

Cádiz kan het behaalde punt goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De club staat zeventiende. De nummers 18 tot en met 20 degraderen. Cádiz heeft 2 punten meer dan nummer 18 Granada.

Duitsland: Union Berlin verspeelt punten in strijd om Europees voetbal

Union Berlin heeft in de Bundesliga punten verspeeld tegen hekkensluiter Greuther Fürth. De nummer 6 uit de Duitse competitie kwam tegen de al gedegradeerde club niet verder dan 1-1.

Union blijft op de zesde plaats staan met 51 punten. Dat is er één minder dan SC Freiburg en drie minder dan nummer 4 RB Leipzig. Die twee ploegen komen in deze speelronde nog in actie tegen respectievelijk Hoffenheim en Borussia Mönchengladbach.

Branimir Hrgota zette de bezoekers na ruim een half uur op voorsprong in Berlijn. Fürth, waar Nick Viergever en Jetro Willems de hele wedstrijd speelden, wist die stand niet vast te houden. Sven Michel bracht Union op 1-1, maar de Berlijners konden puntenverlies niet meer voorkomen.