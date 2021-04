Zlatan Ibrahimovic begrijpt niets van directe rode kaart

Wel was de rode kaart van de uitgesproken Zweed onderwerp van gesprek na het duel in de Serie A. Ibrahimovic zou arbiter en leeftijdsgenoot Fabio Maresca iets zeer onvriendelijks hebben toegebeten. Maresca pikte dat niet, en dus kon Ibrahimovic voortijdig gaan douchen.

Milan-coach Stefano Pioli vond het lastig om een oordeel te vellen over de situatie. „Zlatan vertelde mij dat hij een tijdje wat aan het bediscussiëren was met de arbiter, maar zonder dat het er respectloos aan toeging. Ik heb niet gesproken met Maresca, dus ik weet het niet.”

Pioli had geen zin om Ibrahimovic op zijn woord te geloven, zo bleek: „Zlatan vertelde mij dat het laatste dat hij tegen de arbiter zei was: ’Dus jij bent niet geïnteresseerd in wat ik heb te vertellen?’ Maar ik was er niet bij, dus ik weet het niet.”

Heel handig was het in ieder geval allemaal niet wat de zeer ervaren aanvaller van Milan overkwam. De onverwoestbare Ibrahimovic ging namelijk bij een 0-2 voorsprong in conclaaf met de arbiter. Niet het moment om een rode kaart te ontvangen, zou je zeggen.

Milan staat ondertussen nog steeds tweede. De voorsprong op nummer drie Juventus is vier punten, maar Matthijs de Ligt & co komen zondagmiddag nog in actie tegen Genoa. Internazionale kan weer elf punten voorsprong pakken op Milan als het vanaf 12.30 uur afrekent met Cagliari.