Ziyech: ’Ajax draafde door in circusacts’

„We hebben ons ding gedaan, maar daarin draafden we soms wel iets te ver door”, zei de spelmaker na de 3-0 zege op de Fransen tegenover Veronica. „Op een gegeven moment werd het wel iets teveel circus. Dan gaan ze schoppen en moet je oppassen voor blessures.” Ziyech werd door trainer Erik ten Hag tien minuten voor tijd gewisseld. „Ik had wat last van mijn hamstring”, verklaarde de linkspoot.

Het bal werd geopend door Quincy Promes, die van Ten Hag een rol als nummer 10 had gekregen. „Koppen is niet mijn specialiteit, maar deze was lekker na de goede voorzet van Nicolas Tagliafico”, lachte de zomeraanwinst van Ajax. „Ik heb nog niet heel veel gespeeld, maar ik ben hier om belangrijk te zijn. Dat ik scoorde, was een mooi moment. Het gaat steeds beter”, zei de Oranje-international, die nog wel punten zag die voor verbetering vatbaar zijn. „Op het einde waren we wat slordig in balbezit. Dat moet eruit.”

Ook captain Dusan Tadic, vanavond een keer niet scorend, had nog wel wat kanttekeningen. „We moeten als collectief beter druk zetten, want Lille kwam er een paar keer gevaarlijk uit via de counter. En als dat gebeurt, dan moeten we ook een overtreding durven maken”, zei de Serviër, die zijn doelman André Onana een aantal geweldige reddingen zag verrichten in kansrijke situaties van Lille.

„Het was niet onze beste wedstrijd, we kunnen beter, maar winnen is altijd lekker”, lachte de captain, die zondag met zijn ploeg naar Eindhoven reist voor de Eredivisie-clash met PSV.

