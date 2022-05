Bijl per direct weg bij hockeybond: ’Situatie rond dames nog steeds erg precair’

Hij laat weten: „Het is duidelijk dat wij na de Olympische Spelen in Tokio binnen de dameslijn in een stevig proces terecht zijn gekomen. Inmiddels zijn er diverse stappen gezet, zowel door de speelsters en staf als door de KNHB. De situatie rond de dames is echter nog steeds erg precair waarbij ik het gevoel heb dat ik mijn rol als technisch directeur, op de manier zoals ik die in een topsportcontext voor me zie, niet goed meer kan invullen. Ik vind dat je dan trouw aan jezelf moet blijven en daarom heb ik besloten mijn functie per direct neer te leggen.”

De Oranje-vrouwen pakten goud in Tokio, maar na de triomftocht bij de Spelen vertrok bondscoach Alyson Annan. Onder de hockeysters heerste onvrede over het klimaat bij Oranje. Maanden later is er nog altijd geen definitieve opvolger aangesteld voor Annand.

Eind maart erkende de KNHB dat het het prestatieklimaat bij het nationale vrouwenteam niet veilig is geweest. Veel speelsters ervoeren selectiedruk en „onprettige, kwetsende en dubbelzinnige interacties in relatie tot de bondscoach.” Die cultuur leidde tot het ontstaan van „een situatie waarin een aanzienlijk deel van de speelsters, maar ook enkele stafleden, (grote) druk, onzekerheid en angsten hebben ervaren.”

Wie Bijl opvolgt, is nog niet duidelijk.