F1: Oostenrijk wacht af, Silverstone mag toch hopen

Het ministerie van Volksgezondheid is nog druk bezig met de beoordeling van het veiligheidsprotocol. „We zitten nog midden in dat proces. We doen ons best daar tijdig een besluit over te nemen”, zei gezondheidsminister Rudolf Anschober.

De Formule 1 is door de uitbraak van de coronapandemie volledig lamgelegd. De eerste tien Grand Prix’ van het jaar zijn geschrapt of uitgesteld, waaronder de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort. De renstallen en hun coureurs kijken nu uit naar 5 juli, waar zonder publiek de race op de Red Bull Ring in Spielberg is gepland. De organisatie heeft op 14 mei bij het ministerie een veiligheidsplan ingediend met maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Als de Grand Prix in Oostenrijk doorgaat, dan zullen de coureurs lege tribunes aantreffen. Ⓒ EPA

Minister Werner Kogler van Sport verwacht niet al te veel problemen met de veiligheidsvoorschriften voor coureurs, medewerkers en officials. „Het voldoende afstand houden moet niet al te moeilijk zijn. Er zullen wat voorzorgsmaatregelen nodig zijn in in de garageboxen”, zei hij. Maar zorgen heeft hij wel. „Die houden verband met vertrek en binnenkomst, de accommodaties en de catering.”

Het is in de plannen van de Formule 1 de bedoeling om een week na de eerste race op Spielberg nog een tweede Grand Prix te houden op het circuit, om daarna een dubbele race op het Engelse Silverstone te laten plaatshebben.

Het lijkt steeds aannemelijker dat het plan kan slagen. Na ingrijpen van premier Boris Johnson wordt voor de Formule 1 mogelijk een uitzondering gemaakt op de Britse corona-regels.

Vanaf 8 juni moeten alle reizigers uit het buitenland verplicht twee weken in quarantaine, maar volgens The Times wil Johnson de sportwereld buiten die regeling plaatsen. Ook Britse voetbalteams die voor duels in de Champions League en Europa League naar het Europese vasteland moeten afreizen, zouden geluk hebben.