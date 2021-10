Arne Slot: ’John de Wolf geeft je het goede gevoel van Feyenoord als je binnenkomt’

Maar zo’n zeven jaar later vormden ze een duo dat de schrik van menig spits op de Europese velden was. Als je de ene verdediger een tik gaf, kreeg je die van de andere drie keer zo hard terug. Het leverde Feyenoord prijzen en heroïsche wedstrijden op. Dat De Wolf net als de coach van Sparta nu als trainer de derby meemaakt, ruim een kwart eeuw later, vinden supporters prachtig. En De Wolf (58) blijft dat tot aan de zomer van 2025 doen.

Status

Feyenoord-trainer Arne Slot vindt De Wolf een ’toegevoegde waarde’ voor de trainersstaf, die hij zelf heeft samengesteld. Ja, De Wolf was al binnen toen hij samen met assistent Marino Pusic neerstreek in De Kuip. Er was een wens vanuit de top van Feyenoord dat een oud-speler met status deel zou uitmaken van de staf. Noem het een cultuurbewaker of een man die de passie van Feyenoord voelt en kent.

Slot zegt zich daar helemaal in te hebben kunnen vinden. „Als je bij deze club komt is het fijn als er iemand in de staf zit die al langere tijd bij Feyenoord zit, die je wegwijs maakt als trainer en die je het goede gevoel van de club geeft als je nieuw bent”, aldus de coach, die zich de afgelopen periode zelf heeft bemoeid met de contractverlenging van de ex-international en voormalige aanvoerder van Feyenoord.

Ja-knikker

„Vanuit het perspectief van de club begrijp ik zijn aanwezigheid ook hartstikke goed. Voor mij als coach is het prettig dat hij ontzettend loyaal is en een heel fijne kerel is om in je omgeving te hebben.” Maar aan ’ja-knikkers’ heeft Slot weinig en hij haast zich te zeggen dat daar in het geval van De Wolf geen sprake van is. Grijnzend: „John heeft een eigen mening en die geeft hij ook… Maar dat waardeer ik en hij heeft een belangrijke rol voor de verdedigers én voor onze standaardsituaties, waarmee we vooral begin dit seizoen heel succesvol waren.”

Bekijk ook: Aliou Baldé teruggezet naar Feyenoord Onder 21

Slot focust zich zonder verkeerde afleiding volledig op de derby tegen Sparta. Het gevoel van die derby zit waarschijnlijk dieper bij mannen als De Wolf en Fraser die voor beide clubs speelden en hun jeugdjaren ook op het Kasteel doormaakten. Al weet Slot wel dat hij als speler van Sparta ooit tegen Feyenoord scoorde. Feyenoord is compleet en kent geen blessuregevallen. De vraag is alleen of Alireza Jahanbakhsh in de basis staat. Slot wil daarover nog niets kwijt.

Zoals elke maandag en vrijdag is er weer een nieuwe podcast Kick-off. Hierin bespreken chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij met Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie