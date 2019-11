Feyenoord in de winter transfermarkt op

De 63-jarige Deen, die halverwege januari officieel begint in Rotterdam, weet dat trainer Dick Advocaat graag een paar nieuwe spelers wil hebben.

„We weten welke plekken we moeten invullen. Ik heb al met Dick gesproken, dan weet je waar het al snel over gaat: hoeveel spelers hij wil hebben”, zei Arnesen met een knipoog. De Deen werkte 25 jaar geleden bij PSV al met de Haagse trainer. „Dick is 72 jaar, maar nog steeds enorm gretig. Daar houd ik van”, aldus Arnesen, die strompelend de perskamer van De Kuip binnenkwam, het gevolg van een operatie aan een knie. „Zodra m’n knie weer goed is, ga ik in januari aan de slag.”

De komende weken blijft Sjaak Troost op interim-basis de rol van technisch directeur vervullen. Troost keert daarna weer terug als lid van de raad van commissarissen.

Bekijk ook: Feyenoord bevestigt aanstelling Arnesen als technisch directeur

Bekijk ook: Koevermans voorlopig langer algemeen directeur Feyenoord