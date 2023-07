Zoon LeBron James voor het eerst in het openbaar na hartstilstand op training

De zoon van LeBron James, Bronny James, zakte maandag in elkaar tijdens een training met het basketbalteam van zijn universiteit, USC Trojans. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het Cedars-Sinai Medical Center in LA. Volgens cardiologe Merije Chukumerije was James al bij bewustzijn toen hij in het ziekenhuis aankwam.

Donderdag kon hij dan het ziekenhuis verlaten nadat hij succesvol behandeld was voor zijn hartstilstand. Bronny James werd vrijdag gezien tijdens een etentje met zijn familie in een Italiaans restaurant in Santa Monica.

Aanvankelijk werden alleen de LA Lakers-ster LeBron James, zijn vrouw Savannah en hun dochter Zuri gespot, maar ook hun zonen Bronny en Bryce waren present. Afleiding na deze bange dagen zal deugd doen voor de familie James.

Bron: Het Nieuwsblad