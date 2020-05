MLS-clubs nemen FC Cincinnati op de hak na blunder met Stam

Inmiddels heeft de club de juiste foto bij het bericht gezet.

Andere clubs uit de Amerikaanse voetbalcompetitie reageerden snel op de blunder van FC Cincinnati. FC Dallas, Colorado Rapids, Houston Dynamo, Philadelphia Union, New York Red Bulls en Columbus Crew plaatsten foto’s van bekende en onbekende kale mannen op sociale media met teksten als ’Succes Jaap’, ’Gefeliciteerd Jaap’ en ’Welkom Jaap’.

De oud-verdediger wordt komende vrijdag officieel online gepresenteerd via een videogesprek.

Droom

„Het is voor mij een droom voor een club als FC Cincinnati in de Verenigde Staten te werken”, vertelt Stam op de website van zijn nieuwe club. „Ik heb altijd van Amerika gehouden. Ook de mentaliteit van de mensen spreekt me erg aan. Ze proberen vaak echt iets te bereiken. Het is voor mij een grote uitdaging om het hier goed te gaan doen.”

„We zijn blij dat Jaap Stam hier hoofdtrainer is geworden”, reageert algemeen manager Gerard Nijkamp. „Hij heeft veel ervaring als spelers bij de meest succesvolle clubs van de wereld. Jaap heeft zich ook als trainer bewezen. Ik weet zeker dat hij ons naar een nieuwe fase kan leiden. Naar veel nieuwe successen en een nieuw stadion. Hij zal ook onze spelers beter maken.”

Bakkati

Voor Stam ligt in Cincinnati een contract voor 1,5 jaar klaar, met een optie op nog een seizoen. Het is nog niet bekend wanneer de 47-jarige trainer uit Kampen naar de VS kan vliegen. De Amerikaanse competitie MLS ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en het is onbekend wanneer er daar weer gevoetbald kan worden.

Bekijk ook: Stam neemt Bakkati mee naar Amerika

Stam neemt Said Bakkati mee als assistent. De 67-voudig international verruilde een jaar geleden PEC Zwolle voor Feyenoord. Hij stapte eind oktober, een dag na de 4-0-nederlaag bij Ajax, echter al op. Onder leiding van zijn opvolger Advocaat klom Feyenoord weer op naar de derde plaats in de eredivisie. De 72-jarige Advocaat besloot onlangs er nog een jaar aan vast te plakken. Bakkati zou een van zijn assistenten blijven in Rotterdam maar volgt nu het spoor van Stam.

Jans

FC Cincinnati heeft drie Nederlandse voetballers onder contract staan: Maikel van der Werff, Siem de Jong en Jürgen Locadia. De Nederlandse manager Gerard Nijkamp stelde Stam eerder aan bij PEC Zwolle. De Amerikaanse ploeg begon slecht aan het nieuwe seizoen met twee nederlagen.

Stam volgt Ron Jans op, die in februari opstapte nadat hij in een racismerel was beland. De 61-jarige Jans, ook oud-trainer van PEC Zwolle, zong in de kleedkamer een liedje mee waarin het woord ’nigger’ werd gebruikt. Dat werd hem zo zwaar aangerekend, dat Jans onder grote druk besloot te vertrekken.