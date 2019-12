Darter Price in strafbankje: ’Ik had mij moeten gedragen’

„Ik heb me te veel laten gaan in de belangrijkste partij in mijn carrière en reageerde zwaar overdreven. Mijn emoties namen de loop met mij. Ik bied iedereen mijn excuses aan voor mijn gedrag”, schreef hij op Twitter.

Price verloor maandag met 6-3 van Wright in een verhit duel, waarbij de Welshman zich liet opjutten door Wright en na de tweede set zelfs even bewust tegen zijn tegenstander aanliep. Hij schudde na zijn nederlaag ook niet de hand van winnaar Wright, die op nieuwjaarsdag titelverdediger Michael van Gerwen in de finale treft.

„Ik moet leren van mijn fouten. Ik heb me ook persoonlijk bij Peter verontschuldigd dat ik hem geen hand gaf. Het WK kan soms een moeilijk podium zijn, maar ik had mij moeten gedragen”, aldus Price een dag later.

