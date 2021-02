Maarten Stekelenburg aangewezen als vervanger van Andre Onana

Het is niet per definitie zo dat Stekelenburg hierdoor ook de voorkeur krijgt van Erik ten Hag voor het vervolg van het seizoen. Sowieso stelt Ajax wel vaker de tweede doelman op in de beker. Zo kregen Stekelenburg en Scherpen dit seizoen allebei al eens een kans om zich te bewijzen in de beker. Scherpen keepte tegen FC Utrecht (5-4), terwijl Stekelenburg op doel stond tegen AZ (1-0). Alleen doordat Stekelenburg niet zoveel wedstrijdritme heeft, lijkt dat onwaarschijnlijk.

Bij PSV zijn er eigenlijk geen verrassingen. Lars Unnerstall mag weer zijn opwachting maken in de beker als keeper.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Martinez, Klaassen, Álvarez; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Mauro Junio, Ihattaren; Malen, Zahavi.