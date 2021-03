Formule 1-team McLaren: Ricciardo werd zevende met kapotte vloer

„Na de race hebben we schade aan de vloer van Daniels wagen gevonden. Dit was een gevolg van de aanrijding met Pierre Gasly, die aan het begin van de race achterop reed”, zei teambaas Andreas Seidl van McLaren. „Die schade kostte een behoorlijke hoeveelheid downforce, de neerwaartse kracht. Daniel gebruikte zijn ervaring om met deze mankementen om te gaan en heeft belangrijke punten voor het team gehaald.”

Ricciardo’s teamgenoot Lando Norris eindigde in de openingsrace van het seizoen als vierde. Wereldkampioen Lewis Hamilton won de grand prix voor Max Verstappen en zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas.

Twaalf positieve tests in Bahrein

Voorafgaand aan de openingsrace van het seizoen in de Formule 1 hebben twaalf betrokkenen positief getest op het coronavirus. Dat onthulden de internationale autosportfederatie FIA en de organisatie van de F1 twee dagen na de race in Bahrein. Van de 8150 tests die tussen 22 en 28 maart zijn uitgevoerd bij de coureurs, de teams en al het personeel op de baan, leverden er twaalf een positieve uitslag op.

De FIA en de Formule 1 maken sinds vorig jaar na iedere GP bekend hoeveel coronatests zijn uitgevoerd en hoeveel positieve uitslagen dat opleverde. Geen van de coureurs bleek in Bahrein positief. De Formule 1-teams verbleven enkele weken in de Golfstaat, waar eerder in de maand ook drie testdagen werden gehouden.

Bahrein bood diverse coronavaccins aan aan alle coureurs en teams. Voor zo ver bekend, maakten alleen de renstal AlphaTauri en de coureurs Carlos Sainz (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull) daar gebruik van.

Max Verstappen, woonachtig in Monaco, had zich voor vertrek naar Bahrein al laten vaccineren. De Nederlander eindigde zondag op het circuit van Sakhir als tweede, na een intens gevecht met wereldkampioen Lewis Hamilton om de winst. Op 18 april is de tweede grand prix van het seizoen, in Italië.

