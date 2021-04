Ajax met hakken over de sloot langs RKC, maar titel lonkt

Ten Hag begon in Waalwijk opnieuw met derde doelman Kjell Scherpen onder de lat. De boomlange goalie ging eerder deze week nog pijnlijk in de fout in het Europa League-duel met AS Roma, waardoor de Italianen een 1-0 achterstand konden ombuigen in een 2-1 overwinning in Amsterdam.

Maarten Stekelenburg was zondag nog niet helemaal hersteld van zijn knieklachten. Ten Hag gaat er echter vanuit dat de ervaren sluitpost donderdag weer fit genoeg is om in de return tegen zijn oude club AS Roma plaats te nemen in het doel.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic verzorgde de assist bij de 0-1 Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Sébastien Haller keerde in Waalwijk terug in de basis bij Ajax. De spits, die afgelopen winter voor een recordbedrag werd overgenomen van West Ham United, ontbrak donderdag tegen Roma. Hij is niet speelgerechtigd voor de Europese duels van de Amsterdammers, na een administratieblunder op de burelen van de Johan Cruijff ArenA.

Met zijn frisse benen was Haller in de eerste helft verantwoordelijk voor de openingstreffer. De Fransman sprong bijzonder hoog na een voorzet vanaf links van Dusan Tadic, waarna hij de bal met een subtiel tikje in de verre hoek achter RKC-doelman Kostas Lamprou legde.

Ajax viert feest na de 0-1. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Hoewel Ajax diverse kansjes creëerde, was er in het Mandemakers Stadion geen sprake van uitgelezen mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen.

Zeventien minuten voor tijd kwamen Ten Hag en zijn mannen nog met de schrik vrij toen Scherpen een vrije trap van Cyril Ngonge op de lat uiteen zag spatten. Het was het enige wapenfeit van RKC in de hele wedstrijd, waardoor de drie punten mee naar Amsterdam gingen, zonder dat er door de koploper werd gezorgd voor een gewenste boost van het zelfvertrouwen.

Elf punten

Het verschil tussen Ajax en nummer twee PSV, dat zondag van VVV-Venlo won, is nog steeds elf punten. De Amsterdammers hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed. Zondag wacht de koploper eerst nog de bekerfinale met Vitesse voordat op 22 april de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht wordt afgewerkt.

Ajax kan het kampioenschap mogelijk veiligstellen op 25 april, de geboortedag van Johan Cruijff. AZ is dan de tegenstander in Amsterdam.

RKC

RKC is nog niet zeker van directe handhaving in de Eredivisie. De club houdt een voorsprong van 4 punten op VVV-Venlo, de nummer 16 van de ranglijst die na de reguliere competitie moet uitkomen in de play-offs voor promotie en degradatie.