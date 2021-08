Nadine Visser vijfde in finale 100 meter horden

Visser realiseerde een tijd van 12.73. Winnares Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico zette 12.37 op de klokken. Het zilver ging met 12.52 naar de Amerikaanse Kendra Harrison. Megan Tapper greep met 12.55 het brons.

Visser had een dag eerder in de halve finales veel indruk gemaakt. Met een scherpe tijd van 12.63 snelde ze zich een weg richting de finale. De sprinster uit Hoorn was een van de tijdsnelsten.

Visser komt tekort voor het podium. Ⓒ ANP/HH

In de weken voor de Spelen was het hoogst onzeker of Visser überhaupt haar opwachting zou kunnen maken in het Olympisch Stadion. Bij haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen liep ze een hamstringblessure op, die haar zes weken aan de kant hield. Ze herstelde echter snel en kon in aanloop naar de Spelen in Tokio nog wat wedstrijdritme opdoen.

Visser is tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter en is met 12.62 houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Ze liep dat in 2019 in de halve finales bij de WK in Doha. Op dat toernooi eindigde ze als zesde in de finale, in 12.66.