Succescoach pakt op één na laatste dag in Peking tóch weer olympisch goud met Jumbo-Visma Jac Orie bijt fel van zich af: ’Kom op nou, wat is dát nou?’

Door Nick Tol

Jac Orie omhelst Thomas Krol na zijn gouden race. Ⓒ ANP

PEKING - Succescoach Jac Orie laat zich nooit snel uit de tent lokken, maar na de gouden olympische race van zijn pupil Thomas Krol wordt hij wel even flink boos in de kelder van de National Speed Skating Oval in Peking. Dit nadat hem de vraag wordt gesteld hoe groot de opluchting bij hem is, aangezien zijn Team Jumbo-Visma nog geen goud had gewonnen in Peking en op de 1000 meter nog één kans kreeg om dat doel te realiseren.