Nederlander sterk in het voordeel bij jacht op wereldtitel in MXGP Ontknoping van titanenstrijd: verovert Jeffrey Herlings wereldtitel?

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jeffrey Herlings (27) speelt een sleutelrol in een van de spannendste slotfases van de MXGP ooit Ⓒ HH/ANP

Jeffrey Herlings (27) speelt een sleutelrol in een van de spannendste slotfases van de MXGP ooit. In de komende twee Grand Prixs (zondag en woensdag) in het Italiaanse Mantova wordt bepaald wie er vandoor gaat met de felbegeerde wereldtitel in de koningsklasse van de motorcross. Hoe belangrijk wordt het teamspel in de beslissende manches? Hoe verhoudt de Nederlander zich tot zijn grote concurrenten Romain Febvre en Tim Gajser? En waarom ligt dit circuit hem beter dan het vorige?