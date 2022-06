Ontketende Van Rijthoven doet het onmogelijke en verslaat Medvedev in finale Rosmalen

Van Rijthoven vloog brutaal uit de startblokken en noteerde na eerst zijn eigen service te hebben gehouden direct een break. Bij de stand van 0-2 moest Medvedev even naar de kant voor een bloedneus, wat een vrij lange behandeling tot gevolg had en het momentum dus volledig uit het duel haalde. Van Rijthoven liet zich er duidelijk niet door van de wijs brengen en noteerde terug op het gras direct een ace, al moest hij de game wel aan Medvedev laten die daarmee dus de vroege break tegen ongedaan maakte.

Desalniettemin kon Van Rijthoven goed bijblijven me de nummer twee van de wereldranglijst, die vanaf komende maandag de bovenste plek op de mondiale rangschikking in zal nemen. Sterker nog: de 25-jarige Nederlander pakte met dank aan een volgende break de eerste set met 6-4. Een gigantische opsteker voor de thuisspelende Van Rijthoven, en Medvedev wist dat hij van ver moest komen.

Dominante tweede set

Dat bleek wel bij het begin van de tweede set, waar Van Rijthoven op eigen service direct een love-game noteerde. Medvedev zag het met lede ogen aan en liet zich er zelfs toe verleiden zijn racket gefrustreerd tegen het gras te slaan. Van Rijthoven voelde dat natuurlijk ook, en begon voorzichtig de dienst uit te maken. Het werd 0-3 en op dat moment brak de Nederlander zijn veel hoger aangeslagen opponent opnieuw. Medvedev had het niet en maakte slordige fout op slordige fout.

Medvedev had een moeilijke middag in Rosmalen Ⓒ ANP/HH

De tweede set leek dan ook een walk-over te worden, want Van Rijthoven liep uit naar 5-0 en kon de toernooizege ruiken. Hij zou daarmee de laagstgeklasseerde speler worden die dit seizoen een ATP-titel pakt en bovendien de eerste Nederlander met een eindzege in een ATP-toernooi sinds Robin Haase in 2012.

Bij 5-0 zorgde Medvedev er in ieder geval voor dat hij van de hatelijke nul af kwam, waarna Van Rijthoven mocht serveren voor de titel. Daarmee begon hij weer geweldig, want zijn eerste service was direct een ace, al moest de umpire daar even over nadenken. Direct denderde hij door naar 40-0, waardoor er drie matchpoints te spelen waren. De eerste was direct raak, waarmee de ongekende droom van Van Rijthoven werkelijkheid werd.