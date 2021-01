Feyenoord zet Ajax onder druk met zege op PEC

De ploeg van Dick Advocaat wist op voorhand precies wat er op het spel stond. Bij een overwinning zouden de Rotterdammers profiteren van de nederlaag van PSV en, in ieder geval voor even, op gelijke hoogte komen met koplopers Ajax en Vitesse. De Amsterdammers hebben nog wel een wedstrijd tegoed en gaan morgen op bezoek bij FC Twente.

In De Kuip, waar vele stoeltjes door Feyenoord-supporters bedekt waren met spandoeken om hun ploeg een hart onder de riem te steken, begonnen beide ploegen afwachtend. Feyenoord had het in de eerste helft moeilijk tegen de ploeg van John Stegeman, die zeer defensief speelde en op de counter loerde.

Door de spandoeken-actie van de supporters van Feyenoord waren de tribunes toch nog ’gevuld’. Ⓒ HH/ANP

De enkele kansen die Feyenoord voor rust creëerde, leverden niets op. Na twintig minuten was Lucas Pratto dicht bij zijn eerste Feyenoord-goal. Steven Berghuis legde de bal klaar bij de tweede paal, maar de Argentijnse spits tilde het leer met zijn teen over het doel. Niet veel later liet De Beer zich wederom zien. Hij schoot snel uit de draai, maar zag zijn schot enkele centimeters naast gaan.

Advocaat besloot in de rust in te grijpen en bracht Ridgeciano Haps en Luis Sinisterra. Mark Diemers en Bryan Linssen bleven hierdoor achter in de kleedkamer. Dit bleek een goede zet van de Feyenoord-trainer, want Sinisterra brak twintig minuten na rust de ban voor de thuisploeg. De Colombiaan kreeg de bal wat gelukkig mee en vond de korte hoek. Kort daarvoor liet Pratto opnieuw een grote kans onbenut. Op aangeven van Jens Toornsta kon de spits koppen, maar hij zag hoe PEC-doelman Michael Zetterer met een goede reflex zijn inzet over het doel werkte.

Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers bijna langszij. Immanuel Pherai had de gelijkmaker op zijn schoen, maar de middenvelder twijfelde te lang waardoor Uros Spajic kon ingrijpen en Feyenoord op de been hield.

Bij Feyenoord zal het vizier nu vol op de wedstrijd van zondag staan. In de Johan Cruijff ArenA staat dan om 16.45 uur namelijk de Klassieker op het programma.

Berghuis kritisch op team

Berghuis was kritisch op Feyenoord na de zege. „Als je zo blijft spelen, dan ga je ook gelijkspelen of verliezen”, zei hij. „Dat moeten we niet hebben.”

„We komen steeds dichterbij en dat is goed”, keek Berghuis naar de ranglijst. „Maar we hebben matig gespeeld. De eerste helft was zelfs slecht. Zwolle trok ons helemaal uit elkaar en we kwamen in te grote ruimten te spelen”, zei de aanvoerder bij ESPN. „We speelden ook in een veel te laag tempo.”

Berghuis was blij dat Sinisterra in de 64e minuut voor het enige doelpunt zorgde. „Als we hem goed aanspelen, dan kan hij het verschil maken”, zei Berghuis. „En dat deed hij ook. Ik ben blij voor hem. Maar wij moeten beter gaan spelen.”

