Lewis Hamilton kraakt Red Bull om F1-exit Nyck de Vries

BOEDAPEST - Voormalig wereldkampioen in de Formule 1 Lewis Hamilton vindt het jammer dat Nyck de Vries al na tien races moet opstappen bij AlphaTauri. „Maar zo werkt het nu eenmaal bij Red Bull”, voegde de Brit daaraan toe over de eigenaar van AlphaTauri. „De wijze waarop men met Nyck is omgegaan is echter niet typerend voor de hele Formule 1”, zei hij verder.

Lewis Hamilton. Ⓒ ANP/HH