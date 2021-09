Trotse koploper Mark van Bommel: ’Natuurlijk ben ik blij met 12 punten uit vier’

Pas in blessuretijd zorgde Wout Weghorst zaterdagmiddag met een benutte strafschop voor zekerheid. Spektakel stond opnieuw niet voorop, het spel van Wolfsburg is gebaseerd op teamwerk en geduld. „En ook als het niet zo loopt alles geven om te winnen. Dat hebben we gedaan. We hebben bovendien het geduld bewaard. Geduld wil niet zeggen traag voetballen, maar op het juiste moment de juiste beslissing nemen.”

Met 12 punten uit vier duels begint zijn ploeg dinsdag vol vertrouwen aan de Champions League met een uitwedstrijd tegen het Franse Lille. „We hebben kansen om verder te komen in een groep met gelijkwaardige teams. Maar dat denken ze bij Lille, Red Bull Salzburg en Sevilla ook”, aldus Van Bommel.

Van Bommel won de Champions League met Barcelona (2006) en was met Bayern München finalist in 2010. „Ik kan ze wel iets vertellen over hoe het is in de Champions League te voetballen, maar ze zullen het vooral zelf moeten ervaren”, vertelde hij over „het mooiste podium” dat er is voor een voetbalclub in Europa.

Volg alle duels in de Bundesliga via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Bundesliga.